Más de 400 observadores internacionales acompañan las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales

–Más de 10 organismos internacionales acompañan este domingo las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales en Colombia. Son 444 observadores provenientes de 23 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, que se desplegaron en el territorio nacional para realizar su labor de acompañamiento y auditoría de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales, entre ellos:

1. Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

2. Misión de Observación Electoral de la OEA.

3. Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).

4. Centro Carter.

5. Asociación de Organismos Electorales Mundiales (A-WEB).

6. Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

7. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

8. Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

9. Instituto Republicano Internacional (IRI).

Las delegaciones provienen de 23 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, y están integradas por autoridades de organismos electorales y tribunales, así como por expertos independientes, consultores, académicos y representantes

de centros de investigación y universidades.

Además, la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia) dispuso más de 3.500 observadores en todo el país y 140 en el exterior para acompañar este proceso electoral.

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, destacó la importancia y pertinencia del despliegue de las misiones de observación internacional en nuestro país para garantizar la transparencia e integridad de las elecciones, así como para mejorar los procesos electorales.

“La presencia de las misiones de observación constituye una herramienta determinante para verificar y auditar el desarrollo del proceso electoral, pero también para evidenciar la realidad democrática de nuestro país. Sus

recomendaciones nos ayudarán a mejorar los procesos electorales, fortalecer la democracia colombiana y alcanzar los más altos niveles de confianza por parte de los ciudadanos en el proceso electoral”, señaló.