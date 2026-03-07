Por elecciones, cerrados los caminos y senderos de los Cerros Orientales de Bogotá este sábado 7 y domingo 8 de marzo
Foto: Acueducto de Bogotá
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informa a la ciudadanía que por motivo de las Elecciones Legislativas 2026 que los senderos vinculados al proyecto Caminos de los Cerros Orientales, no estarán habilitados los días sábado 7 y domingo 8 de marzo. Debido a que la Policía de Bogotá estará concentrada la atención de las actividades de seguridad antes y durante la jornada electoral del 8 de marzo del 2026.
Esta medida aplica para los senderos: La Serranía, Santa Ana – La Aguadora, Quebrada La Vieja, San Francisco – Vicachá y Guadalupe – Aguanoso, con el fin de evitar situaciones de seguridad que comprometan la integridad de visitantes y del equipo operativo.
La EAAB invita a la ciudadanía a no ingresar de manera irregular a los caminos durante estas fechas, ya que no se brindará acompañamiento institucional ni se contará con las condiciones operativas adecuadas.
La empresa agradece la comprensión de sus usuarios y los invita a programar su visita en fechas posteriores a través del aplicativo Camino de los Cerros Orientales o la página oficial www.acueducto.com.co
Pasos para agendar tu visita en los senderos ecológicos de Bogotá
- Descarga la aplicación Caminos de los Cerros Orientales disponible en las tiendas de los sistemas operativos Android y Apple también puedes agendar en la página web de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
- Al abrir la aplicación podrás escoger las opciones de visitas disponibles de senderos o humedales, verás las opciones en el momento.
- Escoge la visita de tu interés y verás la información general según el sendero escogido en diferentes categorías. Podrás consultar las rutas para llegar al ingreso, las modalidades de transporte que ofrece la ciudad, atractivos del sendero e información general relacionada con las actividades permitidas en este lugar.
- Selecciona el lugar y ya estás listo para agendar tu visita. Da clic en ‘reserva aquí’ y diligencia la información que te solicitan.
- Por último, da clic en ‘crear reserva’ y listo, en minutos te llegará al correo la confirmación de tu reserva con los códigos QR y el aplicativo te confirmará el registro.
- Si por algún motivo no asistirás puedes cancelar la inscripción individual. Selecciona el mensaje y da clic en la tabla ubicada junto al código QR y cancela tu reserva.