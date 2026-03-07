Por elecciones, cerrados los caminos y senderos de los Cerros Orientales de Bogotá este sábado 7 y domingo 8 de marzo

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informa a la ciudadanía que por motivo de las Elecciones Legislativas 2026 que los senderos vinculados al proyecto Caminos de los Cerros Orientales, no estarán habilitados los días sábado 7 y domingo 8 de marzo. Debido a que la Policía de Bogotá estará concentrada la atención de las actividades de seguridad antes y durante la jornada electoral del 8 de marzo del 2026.

Esta medida aplica para los senderos: La Serranía, Santa Ana – La Aguadora, Quebrada La Vieja, San Francisco – Vicachá y Guadalupe – Aguanoso, con el fin de evitar situaciones de seguridad que comprometan la integridad de visitantes y del equipo operativo.

La EAAB invita a la ciudadanía a no ingresar de manera irregular a los caminos durante estas fechas, ya que no se brindará acompañamiento institucional ni se contará con las condiciones operativas adecuadas.

La empresa agradece la comprensión de sus usuarios y los invita a programar su visita en fechas posteriores a través del aplicativo Camino de los Cerros Orientales o la página oficial www.acueducto.com.co

