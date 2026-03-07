    • Bogotá

    Por elecciones, cerrados los caminos y senderos de los Cerros Orientales de Bogotá este sábado 7 y domingo 8 de marzo

    Foto que muestra personas caminando por un sendero ecológico Foto: Acueducto de Bogotá

    La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informa a la ciudadanía que por motivo de las Elecciones Legislativas 2026 que los senderos vinculados al proyecto Caminos de los Cerros Orientales, no estarán habilitados los días sábado 7 y domingo 8 de marzo. Debido a que la Policía de Bogotá estará concentrada la atención de las actividades de seguridad antes y durante la jornada electoral del 8 de marzo del 2026.

    Esta medida aplica para los senderos: La Serranía, Santa Ana – La Aguadora, Quebrada La Vieja, San Francisco – Vicachá y Guadalupe – Aguanoso, con el fin de evitar situaciones de seguridad que comprometan la integridad de visitantes y del equipo operativo.

    La EAAB invita a la ciudadanía a no ingresar de manera irregular a los caminos durante estas fechas, ya que no se brindará acompañamiento institucional ni se contará con las condiciones operativas adecuadas.

    La empresa agradece la comprensión de sus usuarios y los invita a programar su visita en fechas posteriores a través del aplicativo Camino de los Cerros Orientales o la página oficial www.acueducto.com.co

    Pasos para agendar tu visita en los senderos ecológicos de Bogotá

    1.  Descarga la aplicación Caminos de los Cerros Orientales disponible en las tiendas de los sistemas operativos Android y Apple también puedes agendar en la página web de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
    2. Al abrir la aplicación podrás escoger las opciones de visitas disponibles de senderos o humedales, verás las opciones en el momento.
    3. Escoge la visita de tu interés y verás la información general según el sendero escogido en diferentes categorías. Podrás consultar las rutas para llegar al ingreso, las modalidades de transporte que ofrece la ciudad, atractivos del sendero e información general relacionada con las actividades permitidas en este lugar.
    4. Selecciona el lugar y ya estás listo para agendar tu visita. Da clic en ‘reserva aquí’ y diligencia la información que te solicitan.
    5. Por último, da clic en ‘crear reserva’ y listo, en minutos te llegará al correo la confirmación de tu reserva con los códigos QR y el aplicativo te confirmará el registro.
    6. Si por algún motivo no asistirás puedes cancelar la inscripción individual. Selecciona el mensaje y da clic en la tabla ubicada junto al código QR y cancela tu reserva.

