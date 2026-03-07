Por obras de malla vial: hay cierre de un carril en la avenida NQS entre calles Primera B y Primera C

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Para adelantar las actividades de conservación de la malla vial la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre del carril central occidental, de la avenida NQS entre calle Primera B y calle Primera C en inmediaciones a los barrio Santa Isabel, Cumuneros y Bochica, en sentido norte a sur.

Según el cronograma presentado por el contratista del contrato IDU-1509-2025, estas actividades se realizarán a partir de las 10:00 p. m. desde el viernes 6 de marzo de 2026 hasta las 4:00 a. m. del martes 10 de marzo de 2026, con horario de cierre las 24 horas del día.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Para facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares y transporte público

Las personas que circulan por la avenida NQS en sentido norte – sur, continuarán transitando por los tres carriles restantes que quedarán habilitados en la calzada (Mapa 1).

Mapa 1.

Rutas alternas

Las personas que transitan en sentido norte – sur por la avenida NQS podrán tomar la calle 19 al occidente y carrera 36 al sur (Mapa 2 – Color verde).

Quienes van en sentido norte – sur por la avenida NQS podrán tomar la calle 12 al occidente y carrera 36 al sur (Mapa 2 – Color magenta).

Mapa 2.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los andenes y la infraestructura existente para los peatones y ciclistas no sufrirán ningún tipo de afectación.