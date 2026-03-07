Trump advierte a los cárteles del narcotráfico: «Usaremos misiles, van directo a la sala de su casa»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha propuesto enfrentar con misiles a los cárteles del narcotráfico que operan en el continente. Así lo expresó este sábado durante un discurso en el marco de la Cumbre Escudo de las Américas, en Miami, centrada en el combate al crimen organizado transnacional y la inmigración irregular.

«Usaremos misiles, si quieren que usemos misiles. Son extremadamente precisos. ¡Pum, directo al salón! Eso será el fin de ese miembro del cártel», agregó.

En este sentido, Trump afirmó que algunos líderes latinoamericanos están en peligro, refiriéndose a los cárteles y la delincuencia en la región.

«Algunos de ustedes están en peligro. Quiero decir, realmente están en peligro. Es difícil de creer. Pero estamos trabajando con ustedes para hacer lo que sea necesario», declaró durante la cumbre, a la que han acudido los líderes de 12 países de la región.

Coalición militar para «erradicar los cárteles»

Asimismo, Trump anunció la formación de una nueva coalición militar para «erradicar los cárteles» en el hemisferio occidental. De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, 17 países ya se han unido formalmente a la alianza.

«El núcleo de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar la fuerza militar letal para destruir de una vez por todas los siniestros cárteles y las redes terroristas», declaró el mandatario, prometiendo asestar un duro golpe contra el crimen. (Información RT)