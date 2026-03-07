Trump crea alianza de países americanos contra los carteles

–El presidente estadounidense Donald Trump anunció este sábado la conformación de una alianza de 17 países americanos para acabar con los grupos narcotraficantes del continente.

«En este día histórico, nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que plagan nuestra región», expresó en una cumbre bautizada Escudo de América y celebrada en su club de golf en Florida con 12 mandatarios afines.

«El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos», declaró ante sus invitados.

Milei, Noboa y Bukule entre los participantes de Escudo de América

??FOTO DE FAMILIA de la cumbre 'Escudo de las Américas', convocada por Donald Trump pic.twitter.com/lpP0AuOfLW — RT en Español (@ActualidadRT) March 7, 2026



«Los líderes de esta región han permitido que grandes franjas de territorio en el hemisferio occidental queden bajo el control de pandillas transnacionales (…) No vamos a permitir que eso ocurra. Vamos a ayudar», sostuvo el mandatario republicano. «¿Quieren que usemos un misil? Son extremadamente precisos. Lo mandamos directo a la sala de estar y se acabó el miembro del cartel», explicó.

Antes de su anuncio, Trump saludó a sus invitados, entre ellos aliados fieles como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el salvadoreño Nayib Bukele, al que calificó de «gran presidente».

La cita se enmarca en su versión de la histórica Doctrina Monroe, con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en América, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias como China. (INformación DW).