Conozca el mapa para ubicar eventos del Día de la Mujer en Bogotá este marzo 2026

Foto: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

En Bogotá este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por eso desde el Distrito se han programado diferentes actividades que se estarán desarrollando durante todo el mes de marzo.

Para facilitar la consulta de esta agenda y también con el fin de ofrecer información valiosa y oportuna a las mujeres que habitan la capital se ha creado un mapa en el cual conocer esta oferta es muy sencillo.

Este mapa y la información allí dispuesta es el resultado de un trabajo articulado entre la Secretaría Distrital de la Mujer y la Infraestructura de Datos Espaciales (Ideca) bajo la coordinación de Catastro Bogotá.

Así puedes ubicar los eventos dispuestos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en solo tres pasos.

Ingresa al mapa de evento en el siguiente enlace: Mapa eventos Día Internacional de la Mujer.