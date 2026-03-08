Autoridades han decomisado más de $3.500 millones posiblemente para compra de votos

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Así lo informo el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que los recursos incautados “podría llegar a tener presuntos nexos con compra y venta de votos».

De hecho el último caso lo reportó en presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en la que aseguró: “Capturado hombre en Bogotá con 631 millones de pesos en efectivo».

Con este caso, sumado al último reporte la Policía Nacional, a la fecha se han presentado 21 incautaciones, que han dejado como resultado la retención de $3.555 millones y se han hecho 29 capturas.

De las detenciones a sujetos 18 están en libertad, 9 pendientes por medida y un caso intramural.

Según se indicó en el Meta se han adelantado 3 procedimientos de incautación y detención; con dos operativos están Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Sucre, mientras que con un solo operativo están Santander, Córdoba, La Guajira, Urabá, Chocó, Tolima, Casanare, Guaviare, Cundinamarca y Bogotá.

Después del reciente caso de Bogotá, la mayor incautación se había registrado en Montería (Córdoba), donde la Policía incautó $434 millones hallados en un vehículo par?ticular. En este caso hubo dos capturas.

El Gobierno recordó que hay una recompensa hasta de $50 millones a quienes denuncien delitos electorales.

Con información del Ministerio de Defensa