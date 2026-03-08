Bogotá reafirma que la igualdad es su sello en el 8M

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Bogotá conmemoró el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres ratificando que la igualdad es una decisión política que orienta su gestión, su inversión y sus resultados. En el Parque de los Novios, la Feria de la Igualdad reunió ciudadanía, sector privado, academia e institucionalidad en una jornada que combinó cultura, emprendimiento y compromisos verificables.

Una movilización que respondió a una apuesta estructural. En 2025, Bogotá destinó $ 5,97 billones a acciones con enfoque de género, un 24 % más que en 2024, priorizando recursos para prevenir violencias, fortalecer la autonomía económica y consolidar capacidades institucionales. Con inversión creciente, acciones directas para las mujeres y el compromiso de todas las entidades distritales, la ciudad ha integrado la igualdad como eje transversal, no como una declaración simbólica.

Durante esta misma jornada, el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán y la secretaria Distrital de la Mujer, Laura Tami, graduaron a 200 mujeres —120 de los Centros de Inclusión Digital y 80 de la Estrategia para la Autonomía Económica— quienes fortalecieron sus capacidades para ampliar oportunidades laborales, consolidar emprendimientos y avanzar en su independencia económica.

Este resultado concreto hace parte de la apuesta distrital por cerrar brechas y garantizar derechos con inversión pública y acompañamiento técnico.

“Somos muy conscientes desde la Alcaldía de Bogotá que cuando una mujer tiene oportunidades toda, absolutamente toda, la sociedad progresa. Por esta razón, trabajar por los derechos de las mujeres no solo es un acto de justicia, principalmente, sino que también es una apuesta por el desarrollo de la sociedad”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario Distrital destacó que ese esfuerzo se ve reflejado “en estas 200 mujeres que se gradúan en inclusión digital y también por la autonomía económica. Dos apuestas que son estratégicas desde la Secretaría de la Mujer y de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Cada una de ustedes representa una historia de esfuerzo y nos muestra la importancia de seguir cerrando brechas para que más mujeres puedan acceder a formación y vincularse de mejor manera al mercado laboral para generar sus propios ingresos, tomen decisiones sobre su vida y construir con mayor libertad su proyecto en la vida”.

También, 71 empresas e Instituciones de Educación Superior fueron reconocidas en el Sello Distrital de Igualdad de Género “En Igualdad”, tras un proceso de evaluación que midió avances reales en la incorporación del enfoque de género en sus prácticas organizacionales. Entre las organizaciones destacadas se encuentran Bayer, Falabella, Conconcreto, así como universidades como la Universidad Santo Tomás, la Universidad Libre y la Universidad Militar Nueva Granada.

La Feria de la Igualdad también visibilizó el talento de las mujeres a través de la feria de emprendimiento y convocó a la ciudadanía con actividades culturales y presentaciones artísticas que reafirmaron que la transformación cultural es parte central de la política pública.

“En Bogotá hemos decidido avanzar. Hoy la ciudad fortalece los derechos de las mujeres en ámbitos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, la participación política, la cultura, la paz y la prevención de las violencias”, expresó Laura Tami, secretaria Distrital de la Mujer.

Tami agregó que “este 8M dejó claro que en Bogotá la voluntad política sostenida, junto con la inversión pública y la corresponsabilidad social, ya está produciendo resultados concretos para las mujeres”.

Logros y cifras relevantes de 2025:

Estrategia Centros de Inclusión Digital:

Entre julio de 2024 y febrero de 2026 los Centros de Inclusión Digital han capacitado a 11.282 mujeres en habilidades digitales. Solo el año pasado, 7.721 mujeres concluyeron sus procesos de formación, y 405 de zona urbana y 61 de zonas rurales de Bogotá fueron certificadas.

Con los CID la SDMujer reitera su compromiso por el cierre de brechas y el empoderamiento de las mujeres.

Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres: