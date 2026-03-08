Conozca los cierres y desvíos viales en Bogotá por las Elecciones de Congreso de la República este domingo 8 de marzo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello

Para facilitar en Bogotá las Elecciones Congreso de la República 2026, este domingo 8 de marzo 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer los cierres viales que se contemplan en los puestos de votación que acogen el mayor número de mesas, por temas de aforo y seguridad vial.

Corferias

Los cierres de vías programados en inmediaciones de Corferias, serán entre la carrera 33 y carrera 44 y entre la avenida Américas y calle 26, con acceso controlado a los residentes del sector. Se garantizará en todo momento el acceso a los equipamientos de salud y vehículos de emergencia, incluidos dentro del cuadrante descrito. (Mapa 1).

La zona de cierre obedece principalmente a la cantidad de votantes que alberga el puesto de Corferias y a temas de seguridad en prevención y posible atención de contingencias.

Para acceder al sector, los votantes lo pueden realizar a través de la calle 26, la carrera 33 y la avenida la Esperanza. El ingreso de los votantes a las instalaciones de Corferias se realizará por los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Mapa 1.

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente circulan por la calle 25, deben tomar las siguientes rutas alternas:

Las personas que transiten al oriente, deben continuar por la calle 26 y conectar con la avenida NQS buscando su recorrido habitual.

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que circulan por la carrera 40 (avenida Pedro León Trabuchi), deben tomar las siguientes rutas alternas:

Las personas que vayan al norte, deben continuar al occidente por la avenida de las Américas, carrera 50 al norte y continuar con su recorrido habitual.

Quienes se dirijan al sur, deben continuar al oriente por la calle 26 y conectar con la avenida . NQS al sur y continuar con su recorrido habitual.

Sólo se permite el ingreso de vehículos acreditados, los cuales deben utilizar la ruta avenida de la avenida Américas – carrera 40 hasta el edificio de parqueaderos de Corferias.

Los vehículos que pertenecen a los cuerpos de seguridad del estado en todo momento tendrán ingreso por la avenida El Dorado con carrera 39.

Corferias por escrutinio

Se autorizan a partir de las 03:00 p. m. del 08 de marzo hasta las 01:00 p. m. del 9 de marzo de 2026, las afectaciones viales que se describen a continuación, en las vías aledañas a Corferias por escrutinio de votos.

Cierre de la calzada norte de la avenida La Esperanza entre la avenida de Las Américas hasta la carrera 40 (avenida. Pedro León Trabuchi).

Cierre total calle 25 entre las carrera 37 y carrera 40 (avenida Pedro León Trabuchi).

Cierre total de la carrera 37 entre la avenida Esperanza y calle 25.

Cierre total de la carrera 40 calzada oriental entre la avenida de Las Américas y calle 25

Se debe garantizar el acceso controlado a residentes del sector y comercio de los tramos viales afectados.

Rutas alternas

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente circulan por la avenida la Esperanza al occidente, deben continuar por la avenida de las Américas, luego la carrera 50 y la avenida la Esperanza para continuar con su recorrido habitual.

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente circulan por la calle 25 al oriente, deben tomar la carrera 40 al norte o sur y buscar conectividad al oriente por la calle 26 o avenida de las Américas.

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente circulan por la carrera 37 al norte, deben continuar al oriente por la avenida la Esperanza y buscar conectividad a través de la avenida de las Américas.

Plaza de Bolívar

Se autoriza el cierre de vías en las inmediaciones de Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la carrera 8 entre calle 12B y calle 10 y de igual manera la calle 10 y carrera 9 entre calles 12B y calle 10, desde las 06:00 p. m. del 7 de marzo de 2026 hasta las 08:00 p. m. del 8 de marzo de 2026.

No obstante, para acceder al puesto de votación, se puede realizar a través la carrera Novena a la altura de la calle 12B.

Desvíos Los vehículos que se dirigen por la carrera 8 en sentido norte-sur, deberán tomar la calle 12B al occidente, carrera 9 al norte, calle 17 al occidente y carrera 10 al sur.

Los vehículos que habitualmente toman la carrera 9 al norte, deberán continuar por la carrera 10. Mapa 2.

Otros cierres durante la jornada

A partir de la información suministrada por la Registraduría Distrital, los lugares en donde se determine la necesidad de cierres viales por la instalación de puestos de votación, se deberá realizar en coordinación y concertadamente con la Policía de Metropolitana de Bogotá y con previo conocimiento del Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado para esta jornada electoral, los siguientes puestos de votación se tienen contemplados cierres temporales.

Es importante resaltar que, desde el PMU, se evaluará la implementación de acciones complementarias en los puntos que se mencionan a continuación, con el objetivo de garantizar adecuadas condiciones de movilidad y seguridad para los asistentes a la jornada electoral.

Localidad, nombre del puesto, dirección, día inicio, hora inicio, dia final y hora final

Usaquén, Canaima, calle 195 entre carreras 18 y 19, 7/03/2026, 08:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Chapinero, Chico norte, Tranversal 17 entre calles 100 y 98 sentido oriente , 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Chapinero, Chico reservado, carrera 10 como es desde la calle 96 hasta la calle 97, ambos sentidos, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Usme, Usminia, carrera 5 entre la diagonal 102 bis sur y calle 103A sur, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Usme, Danubio Azul, calle 56A sur entre las carreras 3, 3c, desde la diagonal 57 sur hasta 56 sur, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Usme, Villa Hermosa, carrera 6F entre la calle 97d sur y calle 97f sur, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Bosa, La estación, carrera 78, entre las calles 60A sur y calle 63, 7/03/2026, 06:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Fontibón, Registraduría Auxiliar, carrera 103A desde la calle 17 hasta la calle 18 y la calle 17A con carrera 103A, 8/03/2026, 6:00 a. m., 8/03/2026, 07:00 p. m.

Fontibón, San Pedro, calle 17A desde la carrera 100 hasta la carrera 98, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Fontibón, Santa Teresa, calle 19 desde la carrera 99 hasta la carrera 98, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Fontibón, Cacique Hyntiba, carrera 99 entre calle 17A hasta la calle 20, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Suba, Parque Fundacional de suba, carrera 90 desde calle 146b a calle 147 carrera 91 desde calle 146b a calle 147 calle 147 desde carrera 90 a carrera 92 calle 146 c – BIS desde carrera 90 a carrera 92, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Suba, La Toscana Lisboa sede B, carrera 151 desde calle 132d a calle 132 BIS, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Teusaquillo, Imprenta Nacional, calle 24 Bis carrera 66 hasta la calle 24 bis, carrera 67 entrada Casa de La Moneda, 7/03/2026, 8:00 a. m., 8/03/2026, 23:59.

Mártires, Veraguas, calle 5A entre carreras 26A y 27, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026 08:00 p. m.

Mártires, Salón comunal Santa Isabel, carrera 29B entre calles 1F y calle 1D bis, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Mártires, El Castillo de Las Artes, cierre de la calle 23 entre la avenida Caracas y la carrera 15, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Puente Aranda, La asunción, carrera 32 #1d-21, 8/03/2026, 6:00 a. m., 8/03/2026, 19:00

Ciudad Bolívar, Estrella del sur, calle 74A sur la cual colinda con la carrera 18 y la carrera 18A, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.

Ciudad Bolívar, San Francisco, carrera 21 desde la calle 66 sur, 8/03/2026, 3:00 a. m., 8/03/2026, 11:00 p. m.

Ciudad Bolívar, Paraíso, carrera 27 b con calle 71c bis a sur, 8/03/2026, 3:00 a. m., 8/03/2026, 11:00 p. m.

Ciudad Bolívar, Estrella del sur, calle 74 a sur entre carrera 18 y 18a, 7/03/2026, 10:00 p. m., 8/03/2026, 11:00 p. m.

Cierres en bodegas de material electoral

En el sector de Montevideo se encuentran las Bodegas de material electoral. Para que se pueda llevar este ejercicio con normalidad, se realizará la implementación de unos cierres viales por temas de logística y seguridad desde el sábado 7 de marzo.

Cierre de la carrera 68B entre calle 13 y calle 11 en sentido norte a sur desde las 01:00 a. m. del 7 de marzo.

Cierre de la carrera 68D entre calle 11 y calle 13 en sentido sur a norte desde las 01:00 a. m. del 7 de marzo.

Ambos puntos operarán hasta la 06:00 de la mañana del 8 de marzo de 2026, bajo la protección de la Policía Nacional, seccional de Tránsito.

Componente operativo SDM y control durante la jornada

Para esta jornada electoral, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dispondrá para las labores de regulación, gestión y control del tránsito en las vías de la ciudad, de más de 700 personas, entre unidades del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito e integrantes del Grupo Operativo de Gestión en Vía y personal de la Seccional de la Policía de Tránsito de Bogotá, además se contará con el recurso de 60 grúas y los respectivos delegados para COE y el Puesto de Mando Unificado (PMU) que operará durante todo el día.

Además, desde el Centro de Gestión de Tránsito (CGT), se hará monitoreo al estado del tráfico, velocidades y volúmenes vehiculares. Desde allí, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informará acerca del estado de los principales corredores de la ciudad a través de @BogotaTransito.

Recomendaciones