Así puede planear su viaje en TransMilenio para las elecciones legislativas este domingo 8 de marzo

Foto: TransMilenio.

Te contamos cómo planear tu viaje para llegar o salir de tu puesto de votación en el marco de las elecciones legislativas, que se adelantarán este domingo 8 de marzo 2026.

En la aplicación TransMiApp, según el punto de origen y destino, encuentras las mejores opciones de rutas que te sirven para tu recorrido. También puedes guardar ubicaciones frecuentes y revisar tu historial de recorridos que has hecho en el Sistema. ¡Conoce aquí todos los detalles y agenda tus desplazamientos!

¿Cómo puedo planear mi viaje en TransMilenio para llegar o salir de mi puesto de votación?

Sigue estos pasos:

Una vez ingreses a la aplicación TransMiApp, da clic en planea tu viaje.

Luego, escribe tu punto de origen y destino.

De ese modo, la aplicación te dará las mejores opciones de rutas que te sirven para completar tu recorrido y otros detalles útiles.

Recuerda también consultar el canal oficial de WhatsApp de TransMilenio, para tener acceso directo y en tiempo real sobre las novedades de la operación.

Componente operativo y control durante la jornada

Para esta jornada electoral, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dispondrá para las labores de regulación, gestión y control del tránsito en las vías de la ciudad, de más de 700 personas, entre unidades del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito e integrantes del Grupo Operativo de Gestión en Vía y personal de la Seccional de la Policía de Tránsito de Bogotá, además se contará con el recurso de 60 grúas y los respectivos delegados para COE y el Puesto de Mando Unificado (PMU) que operará durante todo el día.

Además, desde el Centro de Gestión de Tránsito (CGT), se hará monitoreo al estado del tráfico, velocidades y volúmenes vehiculares. Desde allí, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informará acerca del estado de los principales corredores de la ciudad a través de @BogotaTransito.