Más de 11.000 policías garantizarán la seguridad en Bogotá durante la jornada electoral de este domingo 8 de marzo

Foto: Portal Bogotá.

En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá desplegará más de 11.000 uniformados para garantizar la seguridad y el libre ejercicio del voto durante la jornada de elecciones legislativas y consultas interpartidistas este domingo 8 de marzo de 2026.

Los policías estarán distribuidos en 1.083 puestos y 17.988 mesas de votación, con el objetivo de brindar acompañamiento y seguridad a los ciudadanos. Se contará con medios logísticos y tecnológicos para fortalecer las labores de vigilancia y control durante este día. Entre los puntos de mayor atención se encuentran Corferias, las universidades públicas, el parque Fundacional de Suba, el parque de Usaquén, el centro comercial Unicentro y la Plaza de Bolívar.

También se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) que permitirá la articulación del servicio de Policía con las entidades que integran el Sistema Nacional de Garantías Electorales. Esto permitirá hacer seguimiento en tiempo real al desarrollo de las votaciones. En cuanto a la ley seca, esta iniciará el sábado 7 de marzo a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta las 12:00 del lunes 9 de marzo.

A continuación, se brindan algunas recomendaciones a los ciudadanos:

Asistir temprano a los puestos de votación y tener en cuenta que está prohibida la exhibición de cualquier tipo de propaganda electoral.

Las personas mayores de 80 años y las personas con discapacidad podrán ingresar con un acompañante hasta el cubículo de votación.

La Policía invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o posible delito electoral a través de la línea 157 (Línea Anticorrupción).

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, señaló que el trabajo en esta jornada también es prevenir cualquier tipo de delito electotal:

«Vamos a tener el despliegue de grupos especiales, inteligencia, Policía Judicial, para primero buscar las personas que están generando los delitos electorales y poderlos capturar. En Bogotá normalmente tenemos inteligencia buscando las personas que han generado o han querido comprar votos [y] han querido también constreñir al sufragante; hemos buscado también inteligencia para determinar si hay dineros que están moviendo en la ciudad”.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.