La desigualdad de las mujeres de Bogotá en cifras: retos y políticas distritales

Imagen: Secretaría de la Mujer

Lograr una sociedad igualitaria y superar las brechas históricas que afectan a las mujeres son desafíos que exigen acciones constantes y firme voluntad política. En la capital, las cifras sobre el trabajo muestran una realidad que necesita transformarse: las mujeres registran menores niveles de participación laboral y mayores tasas de desempleo que los hombres. En 2024, la brecha en la tasa global de participación alcanzó 15,1 puntos porcentuales, y la brecha en la tasa de ocupación fue cercana a 15 puntos. Cerca del 34% de las mujeres ocupadas trabajan en la informalidad y una de cada tres personas propietarias de micronegocios en Bogotá es mujer.

En la etapa de retiro subsisten las brechas porque las mujeres reciben, en promedio, el 5% menos de pensión que los hombres. El promedio de pensión mensual de mujeres para el 2023 fue de $2.294.751 y el de los hombres, para el mismo periodo, fue de $2.408.131. Estas barreras no son solo números, son sueños pausados y trayectorias laborales que enfrentan desigualdades desde el primer empleo hasta el retiro pensional.

El corazón de esta brecha está en la injusta sobrecarga del trabajo no remunerado. Esta es una labor esencial que históricamente ha recaído sobre las mujeres, limitando su tiempo y sus ingresos. Entendemos que la desigualdad es estructural y, por ello, el éxito de nuestra gestión radica en reconocer que el trabajo reproductivo, de cuidados y no remunerado es el motor que sostiene la vida, pero no debe ser un obstáculo para el progreso de las mujeres. Por el contrario, exige políticas transformadoras como el Sistema Distrital de Cuidado.

Desde este Sistema, en la Alcaldía Mayor de Bogotá trabajamos para que el cuidado sea compartido y para que cada servicio distrital sea un puente hacia la autonomía de las mujeres. Solo así garantizaremos que el talento de las mujeres, en sus diferencias y diversidad, brille con la potencia que la ciudad necesita para avanzar. Por eso repetimos que hoy, en Bogotá, nuestro sello es la igualdad.