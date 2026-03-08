Cortes de luz este lunes 9 de marzo de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 9 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Bosa

Barrio El Retazo. De la calle 69 sur a calle 71 sur entre carrera 79 a carrera 81 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chicó Norte III Sector. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 93 a calle 95 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Ciudad Kennedy Central. De la calle 25 sur a calle 27 sur entre carrera 77 a carrera 79 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 2:15 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Puerto Rico. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 47 sur a calle 49 sur – Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio El Chicó. De la calle 88 a calle 91 entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Aguas Claras. De la calle 12 sur a calle 15 sur entre carrera 20 este a carrera 23 este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Las Lomas. De la calle 35 sur a calle 39 sur entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio San Luis. De la calle 56 a calle 62 entre carrera 26 a carrera 28 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Santa Bibiana. De la carrera 21 a carrera 24 entre calle 100 a calle 104 – Desde las 9:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.