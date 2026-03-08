PMU reportó un positivo balance en seguridad y transparencia en la jornada electoral

–Los ministros de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y del Interior, Armando Benedetti entregaron el balance final positivo del Puesto de Mando Unificado, PMU, y destacaron que en materia de seguridad y transparencia la jornada electoral fue un éxito.

El ministro Benedetti aseguró que “al Gobierno le fue mejor que a cualquier candidato en estas elecciones», al calificar como positiva la jornada electoral en la que los colombianos eligieron el Congreso de la República y definieron los candidatos presidenciales en las consultas.

Por su parte, el ministro de Defensa aseguró que «Colombia vivió una jornada electoral en tranquilidad y con plenas garantías para el ejercicio democrático».

“Colombia se merece un aplauso por su desempeño el día de hoy en pro de la democracia», advirtió.

Añadió que los 13.493 puestos de votación en todo el país contaron con presencia de la Fuerza Pública, permitiendo que millones de colombianos acudieran a las urnas con confianza gracias al trabajo incansable de nuestros soldados y policías desplegados en el territorio nacional.

«Este es un gran triunfo de la democracia y de nuestra Fuerza Pública, que con disciplina, profesionalismo y amor por la patria garantizó que cada ciudadano pudiera ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad», precisó.

Desde las primeras horas de la mañana en Norte de Santander se reportó el intento de movilización de aproximadamente 2.400 personas desde Venezuela hacia Colombia. La reacción de la Fuerza Pública fue inmediata: se interceptaron ocho buses con aproximadamente 120 personas,… pic.twitter.com/C5ztzdlFvw — Mindefensa (@mindefensa) March 9, 2026

Sobre los delitos electorales, dio un parte de victoria al comparar las cifras obtenidas en este proceso electoral con respecto al de 2022.

“En cuanto a incautación de dinero, se incautaron 3.761 millones de pesos, 34,7% más que 2022, donde se incautaron 2.792 millones de pesos», dijo.

Sobre las capturas por delitos electorales, manifestó que fueron 38 frente a las 22 de 2022, lo que representó un incremento 72%.

“En incautación de dinero, las capturas fueron de 50 versus, apenas, 8 que hubo en 2022. Esto representa un 525%» de aumento de los registrado hace cuatro años.

Respecto a lo registrado en La Macarena dijo que “el cartel de las disidencias de alias ‘Calarcá’ hizo un ataque a la democracia y a la población, mediante ataques con drones. En este momento, la situación está controlada y esperamos que todo transcurra para que se consoliden los resultados que tanto espera el país».

De otro lado, el informe del PMU se presentó un balance sobre las denuncias ciudadanas recibidas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL).

Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, “a través de la plataforma del Ministerio del Interior se han recibido 940 denuncias, de las cuales cerca del 80% corresponden a presuntos casos de constreñimiento o presunta compra de votos que ya fueron trasladados a la Policía».

De acuerdo con el balance del PMU, los reportes que se han recibido se refieren a:

· 907 corresponden a hechos ocurridos en Colombia

· 33 se registraron en el exterior

· De este total, en Bogotá se recibieron 145 denuncias

Las denuncias se relacionan principalmente con posibles delitos electorales, tales como:

· Corrupción al sufragante (presunta compra de votos)

· Suplantación o irregularidades en el proceso de votación

· Intervención en política por parte de servidores públicos

· Violación del régimen de propaganda electoral

Según se indicó, todas las denuncias recibidas a través de URIEL se trasladaron a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, para que se adelanten las actuaciones correspondientes.