Gobierno instala PMU cibernético para proteger las elecciones

Foto: MinTIC

La ministra TIC, Carina Murcia, de Defensa, Pedro Sánchez y los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía especializados en ciberseguridad, instalaron este sábado el Puesto de Mando Unificado (PMU) Cibernético para las elecciones del 8 de marzo.

Durante la puesta en marcha de este espacio, el ministerio TIC puso a disposición de los y las colombianas Detectic, una herramienta web gratuita diseñada para fortalecer la seguridad digital en el país.

A través del sitio https://detectic.colcert.gov.co/, cualquier ciudadano, empresa privada o entidad pública podrá cargar enlaces (URL) o archivos que resulten sospechosos para ser analizados de manera automática por la plataforma.

“Hemos instalado oficialmente este Puesto de Mando Unificado para proteger el ciberespacio, con 4.988 sitios monitoreados y 105 equipos técnicos desplegados a nivel nacional y territorial», dijo la ministra de las TIC.

Aseguró además que “en las últimas dos semanas, 29 entidades han sufrido incidentes cibernéticos, por lo que hacemos un llamado a las instituciones y a la ciudadanía a fortalecer la cultura de la ciberseguridad, especialmente en esta jornada electoral. Además, ponemos a disposición la herramienta Detectic para que los colombianos puedan reportar vulnerabilidades y proteger sus datos personales».

La herramienta, liderada por el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), funciona como un primer filtro de seguridad, el usuario ingresa el elemento dudoso, selecciona su perfil y en cuestión de minutos recibe un diagnóstico en su correo electrónico. Si el resultado indica que el contenido es malicioso, la recomendación es no abrirlo, no compartirlo ni reenviarlo, y consultar los canales oficiales de ColCERT para obtener más información.