Policía capturó en el Tolima a alias ‘La Jota’, hermano de ‘Iván Mordisco’

–En una operación de inteligencia la Policía Nacional capturó en Falán (Tolima) a Juan Gabriel Vera Fernández, señalado como uno de los principales articuladores de la expansión criminal de las disidencias en el centro del país.

Así lo informó el ministerio de Defensa, el cual aseguró que “alias ‘La Jota’ era pieza clave para la ejecución de acciones criminales de alto impacto. Las investigaciones lo vinculan con homicidios contra firmantes de paz y con la coordinación de operaciones violentas para fortalecer el control territorial del cartel narcotraficante de las disidencias al servicio de alias ‘Mordisco'».

De la misma manera, esta persona sería responsable del abastecimiento de material de intendencia y equipos de alta tecnología, incluyendo drones utilizados para planear y ejecutar ataques contra la Fuerza Pública y la población.

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano aseguró que alias ‘La Jota’ era el “hermano de mayor confianza de alias ‘Iván Mordisco'» ya añadió que este sujeto “estaría vinculado al asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026″.