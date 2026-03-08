Por elecciones no hay  Ciclovía en Bogotá este domingo 8 de marzo

Foto: IDRD.

Este domingo 8 de marzo de mayo de 2026, no hay servicio de Ciclovía de Bogotá. Esta tradicional cita con la bicicleta, la movilidad alternativa y la actividad física, estará fuera de servicio debido a la jornada de elecciones legislativas y el refuerzo de pie de fuerza en puestos de votación y otros sitios de aglomeración, así como cierres y desvíos que se aplicarán en zonas de masivas históricas de votación en Bogotá. ¡Conoce detalles!

Además de la suspensión del servicio de Ciclovía de Bogotá, también estarán fuera de servicio este domingo 8 de marzo, los puntos de actividad física como Recreovías y Boxes de CrossHiit, los puntos itinerantes de la Escuela de la Bici.

Con estas suspensiones, se busca que la ciudadanía pueda acceder de manera fácil a puestos de votación y puntos electorales habilitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como facilitar el tránsito en zonas de gran aglomeración como Corferias, Unicentro y otros puntos de Bogotá. Revisa los puntos de cierres y desvíos previstos este domingo, ingresando aquí.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a todos los bogotanos, bogotanas y visitamtes disfrutar de la Ciclovía de Bogotá el próximo domingo 15 de marzo de 2026, en su horario habitual de 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Conoce detalles de la suspensión de los servicios de Ciclovía de Bogotá, puntos de actividad física como Recreovías y Boxes de CrossHiit y los puntos itinerantes de la Escuela de la Bici, en la siguiente publicación en la red social X del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD):