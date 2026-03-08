Bogotá está lista para las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), delegada en materia electoral por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, lidera la articulación institucional en las 20 localidades para el desarrollo de las elecciones al Congreso de la República que se realizarán este domingo 8 de marzo de 2026.

Desde primera hora de la jornada electoral se activarán los Puestos de Mando Unificado (PMU) locales y el PMU distrital, además del seguimiento permanente desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4) y el comando de la Policía de Bogotá.

La Administración distrital, bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), informa que la capital colombiana cuenta con el 100 % de su dispositivo logístico y técnico preparado para las elecciones del 8 de marzo, correspondientes al Congreso de la República y a las consultas interpartidistas.

En ejercicio de la delegación en materia electoral y de coordinación institucional, la Secretaría de Gobierno ha consolidado una estrategia integral para garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera libre, segura y transparente.

Acciones para la jornada

Durante el proceso electoral se activan medidas como:

Decretar, ley seca desde el 7 de marzo a las 6:00 p. m., hasta las 12:00 p. m. del lunes 9 de marzo.

Implementar los Puestos de Mando Unificados (PMU) Electoral Local en las 20 localidades desde las 4:00 p. m. del 7 de marzo, hasta las 10:00 p. m. domingo 8 de marzo.

Realizar el PMU Electoral desde el C4 con las diferentes entidades del distrito, Ministerio Publico, Ministerio del Interior, desde las 5:00 a. m. del 8 de marzo, hasta las 10:00 p. m. del 8 de marzo.

Articulación desde el territorio, barrios y localidades de Bogotá para unas elecciones seguras

La jornada contará con un despliegue institucional que permitirá el control y seguimiento en tiempo real:

Puestos de Mando Unificado (PMU)

El PMU distrital funcionará desde el C4. De manera paralela, se instalarán PMU en cada una de las 20 alcaldías locales, liderados por los alcaldes y alcaldesas locales, con la participación de entidades distritales y en articulación con gestores de diálogo, equipos de derechos humanos y delegados de la Registraduría, para atender de manera inmediata cualquier contingencia en los territorios.

Monitoreo desde el C4 y el Comando de la Policía de Bogotá

Desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), la Secretaría de Gobierno realizará monitoreo en tiempo real de los diferentes puntos de concentración de ciudadanos. Este trabajo se complementará con el dispositivo especial del comando de la Policía de Bogotá, que desplegará uniformados para custodiar el orden público y prevenir delitos electorales.

Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales

La Secretaría Técnica de esta comisión, a cargo de la SDG, mantendrá comunicación permanente con la Misión de Observación Electoral (MOE), la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

El papel estratégico de la Dirección de Relaciones Políticas

Como pieza clave en este engranaje institucional, la Dirección de Relaciones Políticas de la Secretaría de Gobierno desempeña un rol fundamental para la gobernabilidad democrática durante la jornada electoral. Sus funciones incluyen:

Garantías para los actores políticos. Actuar como interlocutora con partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos para asegurar el cumplimiento de las garantías electorales.

Gestión de alertas tempranas. Analizar y mitigar riesgos políticos o sociales que puedan interferir en el normal desarrollo de los comicios.

Coordinación interinstitucional. Facilitar el diálogo entre la Administración distrital y las corporaciones públicas —Concejo de Bogotá y juntas administradoras locales— para mantener la estabilidad institucional durante el proceso electoral.

“Bogotáes el epicentro de la democracia en Colombia. Nuestra responsabilidad es que cada voto cuente y que cada ciudadano se sienta seguro al acudir a las urnas. La institucionalidad está volcada en el territorio para garantizar la transparencia y la tranquilidad durante esta jornada”, afirmó el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero.

La Administración distrital invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de la línea 122 o en los puestos de votación dispuestos en toda la ciudad.

¿Dónde denunciar delitos electorales o corrupción electoral en Bogotá?

En caso de conocer una posible irregularidad durante el proceso electoral, puede ser reportada a través de las siguientes líneas de atención: