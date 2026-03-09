Bogotá avanza en la regularización de antenas para fortalecer la conectividad en la ciudad

Foto: Secretaría de Planeación

La Administración distrital continúa avanzando en su apuesta por fortalecer la conectividad y ordenar la infraestructura de telecomunicaciones en Bogotá. En ese contexto, la Secretaría Distrital de Planeación lideró un espacio de diálogo con representantes del sector para socializar avances en la regularización de antenas y promover el trabajo conjunto entre el Distrito y la industria.

En la reunión participaron la Secretaría Distrital de Planeación, la Consejería Distrital de TIC, la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, así como proveedores de servicios e infraestructura de telecomunicaciones.

Durante el encuentro se presentó el procedimiento único para la regularización de infraestructura de telecomunicaciones, así como las metas y resultados alcanzados con corte a febrero de 2026. Gracias a su implementación, el Distrito ha logrado indicadores de autorizaciones de regularización superiores al 50?% frente a las solicitudes recibidas, lo que ha permitido optimizar los tiempos de respuesta y facilitar los trámites para el sector.

Este espacio también permitió fortalecer la confianza para la colaboración público-privada, con el propósito de incentivar mejores prácticas y consolidar una cultura de regularización en la ciudad. En ese sentido, se invita a los operadores y proveedores presentes a aprovechar la oportunidad de regularizar su infraestructura antes del vencimiento del plazo establecido por el Gobierno nacional.

Diálogo con Asomóvil para avanzar en la regularización de antenas

En el marco de este encuentro, la Secretaría Distrital de Planeación celebró un espacio de diálogo con Asomóvil, gremio que reúne a los principales operadores de telefonía móvil del país.

La reunión estuvo enfocada en revisar el estado actual de la regularización de antenas en Bogotá y en identificar oportunidades para agilizar los procesos administrativos que permiten ordenar esta infraestructura clave para la conectividad de la ciudad. Durante el diálogo se reafirmó el compromiso de fortalecer la articulación entre el sector público y privado, con el objetivo de simplificar trámites, reducir tiempos y eliminar barreras que dificultan la regularización.

La regularización de antenas es fundamental para el desarrollo urbano de Bogotá, ya que contribuye al ordenamiento del territorio, fortalece la seguridad jurídica y mejora la prestación del servicio de telecomunicaciones. Además, permite armonizar la infraestructura tecnológica con la planificación urbana y reducir instalaciones informales o pendientes de trámite.

Las antenas de telecomunicaciones son una infraestructura clave para garantizar la conectividad móvil, mejorar la cobertura y facilitar el acceso a tecnologías como 4G y 5G, indispensables para el desarrollo económico y social de la ciudad.

Finalmente, las entidades y los representantes del sector coincidieron en la importancia de mantener mesas de trabajo y diálogo permanentes para hacer seguimiento a los avances, revisar procedimientos e identificar oportunidades de mejora que permitan contar con procesos cada vez más ágiles, eficientes y transparentes.

Con estas acciones, el Distrito avanza en la consolidación de una Bogotá más ordenada, conectada y competitiva, alineada con su visión de desarrollo urbano sostenible y preparada para los retos de la transformación digital.