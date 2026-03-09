Sismo de magnitud 4.7 sacudió el occidente de Colombia

–Un fuerte sismo se produjo este lunes con epicentro en el municipio de Argelia, en el departamento del Valle del Cauca. Se sintió en gran parte del occidente del territorio nacional, de acuerdo con los reportes allegados al Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico se registro a las 5 y 11 minutos de la tarde, y de acuerdo con el informe científico, se originó a 91 kilómetros de profundidad y a 5 kilómetros del casco urbano de Argelia.

Los otros municipios cercanos al epicentro son El Cairo, también Valle, a 7 km, y San José del Palmar (Chocó) a 19 km. En ninguna de estas poblaciones se reportaron consecuencias del temblor.

La onda sísmica recorrió todo el Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Antioquia, Chocó, Caldas, Quindio, Tolima, Huila y Bogotá.