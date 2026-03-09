Guatemala anuncia fin de embargo militar de Estados Unidos e inicia proceso de compra de armas y aviones

–Guatemala anunció este lunes el levantamiento del embargo militar impuesto por Estados Unidos hace casi medio siglo por violaciones a los derechos humanos e inició un proceso para la compra de armas, aviones y equipamiento.

El Congreso estadounidense impuso la prohibición en noviembre de 1977 por las sistemáticas violaciones y asesinatos en el marco del conflicto armado que dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996, según la ONU.

A pesar de esto, Washington siguió donando equipamiento a las fuerzas armadas guatemaltecas para combatir el narcotráfico.

??? Al servicio de la población guatemalteca El Ejército de Guatemala, por medio de la Brigada de Paracaidistas, llevó a cabo salto aerotransportado nocturno como parte de las operaciones que se desarrollan en la línea divisoria Guatemala–México. Estas acciones fortalecen la… pic.twitter.com/iYeCkMFxCh — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) March 5, 2026

«Negocios de gobierno a gobierno con Estados Unidos» y presupuesto militar de 50 millones de dólares

Como resultado de la «confianza» y la «cooperación estratégica», Guatemala y Estados Unidos «alcanzaron avances concretos, entre ellos el levantamiento del embargo militar», dijo el ministro de Defensa, Henry Sáenz, en rueda de prensa.

La decisión permitirá que Guatemala pueda hacer «negocios de gobierno a gobierno con Estados Unidos» e «incrementar las capacidades de las fuerzas armadas», agregó, acompañado por el presidente del país Bernardo Arévalo.

El ejército guatemalteco, cuyos principales proveedores son Israel y Colombia, tiene un presupuesto de unos 50 millones de dólares para adquirir armamento en 2026, según Sáenz.

Tras el fin del embargo, el país inició trámites para comprar aviones, municiones y equipo especial para operaciones nocturnas, detalló. «Ahora vamos a poder comprarle al mejor mercado del mundo», subrayó el ministro.

Asimismo, explicó que el levantamiento no se formalizó mediante un documento, sino que fue posible tras el cumplimiento de una serie de requisitos.

Uno de ellos es el compromiso de que el ejército de Guatemala «no atiende a radicalismos ni a intereses políticos», sino que está bajo la orden de un presidente democrático y «apolítico».

También que los militares se dediquen ahora a reforzar fronteras y enfrentar amenazas trasnacionales como el tráfico de drogas y no están inmersos en un conflicto armado interno. (Información DW).