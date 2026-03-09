Ecuador: Daniel Noboa acusa a Cuba de injerencia incluso en actividades violentas en su país

–El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que se había detectado injerencia en actividades «políticas, de disidencia e incluso violentas» en el país por parte de Cuba, a cuyos diplomáticos expulsó la semana pasada.

«De lo que hemos visto, había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos», dijo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sin entrar en detalles, en una entrevista con la radio Sucre.

Noboa añadió que cuando, «con evidencia suficiente», se dijo a los diplomáticos cubanos, incluido a su embajador Basilio Gutiérrez, que saliesen del país andino, estos se pusieron a quemar documentación; «hicieron una parrillada de papeles», dijo, en alusión a un hecho que ya había criticado con un video en redes sociales.

El jefe de Estado cuestionó ese hecho pues «los documentos diplomáticos tienen protección, se pueden llevar sus documentos diplomáticos, nosotros no los podemos tocar, eso de ahí va por valija diplomática», insistió.

A un comentario del entrevistador sobre que la quema de papeles quería decir «que estaban ocultando algo con toda seguridad», Noboa respondió: «Correcto, correcto. Definitivamente estaban ocultando algo o era la evidencia de actividades que no son correctas para cualquier misión diplomática».

El pasado viernes, el Gobierno cubano anunció el cese total e inmediato de las actividades de su embajada en Quito, tras la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de expulsar a todo su personal diplomático, consular y administrativo.

Cuba calificó la medida de «injustificada», «unilateral e inamistosa»

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba aseguró en un comunicado que tomó esta decisión en respuesta a la «arbitraria», «injustificada», «hostil», «unilateral e inamistosa» medida del Gobierno de Ecuador.

El incidente tiene lugar en medio de una ofensiva diplomática y un cerco financiero contra el régimen de La Habana, además de un estricto bloqueo petrolero, por parte de la Administración de Donald Trump, en Estados Unidos, de la cual Noboa es un estrecho aliado. (Información DW).