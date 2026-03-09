México: Sheinbaum responde a Trump y su «coalición militar» para erradicar a los cárteles

–La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este lunes a su colega estadounidense, Donald Trump, quien el fin de semana anunció la creación de una coalición militar continental contra los cárteles del narcotráfico y aseguró que México ha rechazado su ayuda para combatir al crimen organizado.

«Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no, porque es la verdad, hemos dicho que no, y orgullosamente seguimos diciendo que no», afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

«Colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, las policías estatales y las fiscalías», añadió.

Sheinbaum agregó que, en lo que sí le puede ayudar Trump a México, es en detener el tráfico de armas, ya que el propio Departamento de Estado ha reconocido que el 75 % del arsenal que utilizan los cárteles es estadounidenses.

«Si Estados Unidos para la entrada de armas, ya no van a tener este tipo de armamento de alto poder», señaló al advertir que EE.UU. también podría reforzar los programas para disminuir el consumo de drogas en su territorio, que es muy alto y que forma parte central del problema.

El sábado, Trump encabezó en Miami la Cumbre Escudo de las Américas, a la que acudieron 12 líderes de la ultraderecha de América Latina y El Caribe que se sumaron a una inédita estrategia intervencionista que tiene el presunto objetivo de luchar contra el crimen organizado.

Allí, Trump afirmó que México es el «epicentro» de la violencia de las organizaciones narco. «Los cárteles gobiernan México. No podemos permitirlo. Demasiado cerca de nosotros. Demasiado cerca de ustedes», declaró al advertir que podría mandar directamente misiles a otros países de la región para terminar con los grupos que producen y trafican drogas ilegales.

También habló sobre Sheinbaum de manera contradictoria ya que, por una parte, la elogió, pero por otra aseguró que ella no quiere que EE.UU. ayude a México a combatir a los narcotraficantes.

«Me cae muy bien la presidenta. Es una persona muy buena. Tiene una voz hermosa. Una mujer hermosa, con una voz hermosa», señaló. Luego aseguró que él ya le pidió que le permita «erradicar a los cárteles», a lo que la presidenta supuestamente le respondió: «No, no, no, por favor, presidente». En su relato, Trump incluso trató de imitar la voz de Sheinbaum. (Información RT).