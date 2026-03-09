Guerra en Oriente Medio: Así comprueban que EE.UU fue el que impactó escuela en Irán y mató a 175 personas

–Un video publicado por Mehr News prueba que EE.UU. es el responsable del ataque a una escuela primaria en la ciudad de Minab (Irán), que cobró la vida de 175 personas, la mayoría de ellas niñas, informa The New York Times (NYT).

La grabación, que ha sido verificada por el NYT, muestra un misil de crucero Tomahawk impactando una base naval junto al mencionado centro educativo el pasado 28 de febrero, el primer día de ataques estadounidense-israelíes contra la República Islámica.



El medio señala que ha identificado el arma que se ve en las imágenes como un Tomahawk, añadiendo que el Ejército del país norteamericano es la única fuerza involucrada en el conflicto bélico que utiliza este tipo de misiles.

Asimismo, detalla que decenas de Tomahawks han sido lanzados de buques de guerra de la Armada estadounidense hacia Irán desde el inicio de las hostilidades, que paulatinamente se están extendiendo a toda la región de Oriente Medio.

El culpable del ataque

Trump declaró el sábado pasado que la ofensiva fue perpetrada por Teherán porque no tiene «ninguna precisión» a la hora de atacar.

Aunque inicialmente el ataque fue atribuido a Israel, medios internacionales, basándose en imágenes satelitales y videos verificados, señalaron que el bombardeo contra la escuela ocurrió de forma simultánea a los ataques contra una base naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en la zona, lo que ha desplazado el foco de sospecha hacia Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos indicaron que el incidente continúa bajo investigación.

Previamente, Araghchi compartió una imagen en la que se observan las tumbas de las víctimas del ataque. Posteriormente, las familias y la comunidad se congregaron para rendir homenaje a los fallecidos en una multitudinaria procesión fúnebre, donde también se despidieron de los profesores y padres que perdieron la vida junto a los estudiantes.