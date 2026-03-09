Ejército desarticuló en Arauca estructura del Eln y en el Valle abatió a tres integrantes de disidencias de Mordisco

–En desarrollo de una operación conjunta con la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinada con la Policía Nacional, tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional sostuvieron combates contra integrantes del llamado batallón héroes y mártires Capitán Dumar del Eln.

Los hechos se registraron en la vereda La Conquista, zona rural del municipio de Arauca, donde las tropas lograron desarticular esta estructura armada ilegal, afectando de manera significativa sus capacidades criminales en la región.

En los combates un integrante de este grupo armado ilegal murió y siete más fueron capturados, entre ellos alias «zeta», señalado como uno de los principales responsables de extorsiones en el departamento y de utilizar redes sociales para el reclutamiento de menores.

En el lugar también fueron recuperados ocho menores de edad que se encontraban en poder de este grupo armado ilegal, de los cuales cinco son de nacionalidad venezolana.

Las tropas priorizaron la protección de su integridad y los trasladaron a un centro asistencial para verificar su estado de salud. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos y el acompañamiento psicosocial correspondiente.

Durante la operación militar se incautaron doce armas de largo alcance, tres armas cortas, una mira para fusil de alta precisión, seis granadas de mano, más de 2000 municiones de diferentes calibres y abundante material de comunicaciones e intendencia.

#OperaciónThemis2026 |? ¡ALERTA ARAUCA! Estos son los criminales más buscados en el departamento. Ofrecemos millonarias recompensas por información que permita neutralizar a estos homicidas de líderes sociales, defensores de DD. HH y sus familias. Por alias 'Antonio García',… pic.twitter.com/qzFSbq5Kx1 — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) March 9, 2026

EN EL VALLE

De otro lado, en desarrollo de operaciones conjuntas y coordinadas en el corregimiento de Bajo Calima, Distrito de Buenaventura, fueron abatidos tres integrantes de la estrucura Wilson González, de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. En el enfrentamiento, un Infante de Marina resultó herido; fue atendido oportunamente y se encuentra fuera de peligro.

#ContundenciaOpercional | Muertos en desarrollo de operaciones militares tres integrantes del GAO-r Wilson González, facción subordinada de Iván Mordisco, en zona rural del Bajo Calima, Distrito de Buenaventura, #ValleDelCauca. Durante esta operación adelantada por unidades de… pic.twitter.com/HzOuu7Dag1 — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) March 9, 2026

Durante esta operación adelantada por unidades de nuestra Armada y la Fuerza Aerea en coordinación con la Policia, se logró la incautación de importante material de guerra, entre ellos cinco fusiles, un tubo cañón de ametralladora, más de 3000 cartuchos de diferentes calibres, granadas, artefactos explosivos improvisados y equipos de comunicación.