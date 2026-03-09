Perseguidos y acorralados: primera semana de marzo dejó más de 430 capturados en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad.

Más de 430 capturados dejó la primera semana de marzo en la ciudad. Las autoridades desplegaron planes candado, adelantaron persecuciones y detuvieron a delincuentes con amplios prontuarios en varias localidades.

Ni corriendo por vías en pleno tráfico ni entrando por el techo les sirvió a los delincuentes para evadir a las autoridades.

Tres capturados por hurto a residencias

Tres hombres violentaron la cerradura de un edificio e ingresaron de manera sigilosa para hurtar en alguno de los apartamentos. Los sujetos utilizaron diferentes herramientas para abrir la puerta, pero los residentes se dieron cuenta y avisaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar y los capturaron.

Los delincuentes presentaban anotaciones judiciales y les fueron incautadas diferentes clases de herramientas, celulares, munición y un taxi utilizado para delinquir.

Foto: Secretaría de Seguridad.

Cayó con más de 30 anotaciones

Un delincuente con más de 30 anotaciones judiciales fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía de Bogotá de la Estación de Teusaquillo. El sujeto había ingresado por el techo a una vivienda del barrio San Luis, de donde ya había hurtado elementos avaluados en más de 22 millones de pesos.

Las autoridades llegaron hasta la casa, capturaron al hombre y recuperaron los elementos hurtados.

Según la Policía de Bogotá, el sujeto presenta siete antecedentes y anotaciones judiciales por diferentes delitos como fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego, homicidio, hurto calificado, entre otros.

Trató de escapar al ver a la Policía

En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que un hombre huía de las autoridades por toda la Avenida Boyacá. Minutos antes, uniformados que adelantaban patrullajes en la localidad de Tunjuelito se percataron de que el sujeto estaba dentro de un vehículo con actitud sospechosa.

Al ser requerido, huyó de la zona en una motocicleta, pero gracias al plan candado fue capturado. En su poder tenía una pistola 9 milímetros y, luego de la verificación al carro que dejó abandonado, las autoridades establecieron que tenía placas falsas.

El hombre presenta antecedentes por los delitos de concusión y secuestro extorsivo.

Cayó motoladrón en Bosa

Una motocicleta reportada por la ciudadanía fue la principal pista para que las autoridades capturaran a un motoladrón que era responsable de múltiples hurtos de celulares en Bosa.

Uniformados de la Policía de Bogotá activaron un plan candado y, minutos después, detuvieron al hombre que tenía en su poder un arma traumática y 11 celulares que habrían sido obtenidos mediante atracos y raponazos en vía pública del sector de Brasilia.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.