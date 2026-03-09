Ruta TransMiZonal de TransMilenio K307 – L307 modificó su recorrido en La Candelaria, centro de Bogotá

Foto: TransMilenio.

El servicio TransMiZonal de TransMilenio K307 El Recodo – L307 La Castaña, modificó su recorrido en el centro de la ciudad, localidad La Candelaria. Conoce más y programa tu recorrido.

¿Cuál es su cambio por La Candelaria, en el centro de Bogotá?

Cuando la ruta TransMiZonal se dirige hacia El Recodo (K307), entre la carrera Cuarta y Quinta con calle 19, tiene un cambio en un tramo por la carrera Quinta hacia la calle 19.

En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio encuentras más información del servicio TransMiZonal K307 El Recodo – L307 La Castaña:

