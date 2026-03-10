Aida Quilcué será la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda; ¿qué dice la líder indígena?

–En un video que publicó en su cuenta en X Iván Cepeda anunció que la líder indígena Aida Quilcué será su compañera de fórmula para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Destacó que junto a la dirección política del Pacto Histórico, se tomó la decisión de que su fórmula vicepresidencial «sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, senadora de la República Aída Quilcué» y puntualizó: «Para mí es realmente materia de una gran complacencia y, repito, me siento honrado”.

En su declaración, el aspirante presidencial también destacó los resultados obtenidos por el Pacto Histórico en los comicios del domingo. “Somos hoy, según los datos que todavía son preliminares y pueden seguir aumentando, 65 congresistas en ambas cámaras, lo cual sin lugar a dudas hace del Pacto Histórico, repito, la fuerza más influyente, más poderosa, no solamente en el Congreso sino en el país”, precisó.

ANUNCIO AL PAÍS QUE MI FÓRMULA VICEPRESIDENCIAL ES LA LIDERESA INDÍGENA AÍDA QUILCUÉ pic.twitter.com/aqiLR5NLND — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 9, 2026

Aida Quilcué, nacida en Tierradentro, Cauca, es senadora y defensora de derechos humanos del pueblo nasa. Pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca y hace parte del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais; ha sido consejera de derechos humanos y paz de la UNESCO. En 2021 fue ganadora del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en la categoría Defensa a Toda una Vida.

¿Cuántos votos aportará Aída Quilcué a Iván Cepeda como fórmula vicepresidencial?, le preguntaron en Blu Radio y en su respuesta destacó que diferentes sectores sociales y étnicos que podrían respaldar la propuesta política. Además aseguró que su trayectoria en procesos sociales y de participación política podría representar un respaldo importante para la candidatura.

«Primero es muy importante decir que venimos de una trayectoria histórica de los pueblos indígenas, pero también de los procesos sociales del país y de la sociedad civil. Seguramente ese fue uno de los puntos que él decidió y, bueno, pues yo he aceptado para representar a nuestras comunidades indígenas, étnicas y todas las comunidades de los procesos sociales y de cara al país», afirmó.

“Diría que la trayectoria en el proceso que hemos venido construyendo, sobre todo en la participación política, tenemos una votación importante y sin duda lo demostraremos en este camino que hoy empezamos y que será definitivo y fundamental para el país”, precisó.

Igualmente advirtió que su respaldo no se limita a su figura personal, sino al trabajo político y social que ha acompañado durante años: “Yo creo que yo tengo que hablar sobre lo que ha sido mi trayectoria y de cara al país hemos recogido una opinión importante, no sobre mi imagen y solamente sobre mi figura, sino sobre el proceso que hemos encaminado”.

«Yo creo que ahora nos tenemos que concentrar en la campaña y cuando avancemos, pues lo iremos consolidando porque yo vengo de un proceso comunitario y eso lo iremos construyendo con las comunidades si se hace necesario o no», complementó.

Previamente, en X, Aida Quilcué hizo una reseña sobre el resultado de las elecciones de congreso y tras agradecer su elección en el senado, destacó que «las fuerzas progresistas se consolidan hoy como una de las principales fuerzas políticas del país».

Además advirtió que «el Pacto Histórico, con una votación histórica, amplía su representación en el Congreso y reafirma que el camino del Cambio sigue avanzando en Colombia».

Al respecto destacó: » Reconocemos también la Circunscripción Especial Indígena que, con Mario Calvo en la Cámara de Representantes, abre un nuevo ciclo político y organizativo para los pueblos indígenas.

Celebramos igualmente la llegada de Esneyder Gómez, indígena del pueblo Nasa del Cauca, quien nos representará desde la curul de paz en la Cámara de Representantes.

Asimismo, reconocemos a Óscar Benavides, quien recupera con dignidad la curul afro en la Cámara, un paso importante para la representación del pueblo afrocolombiano.

Finalmente indicó: «Diversas fuerzas del cambio llegan a este nuevo Congreso con el compromiso de seguir transformando el país. ¡El cambio continúa con fuerza, hasta que no se apague el sol!».