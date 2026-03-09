Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 9 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 9 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 0060 – La 5ta 7 – Tarde 7057 – La 5ta 3
Culona
Día 8702 – Noche
Astro Sol
3160 – Signo Capricornio
Pijao de Oro
6145 – La 5ta 8
Paisita
Día 5970 – La 5ta 6 – Noche
Chontico
Día 3720 – La 5ta 1 – Noche
Cafeterito
Tarde 5455 – La 5ta: 8
Sinuano
Día 4587 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 383 – Noche
Play Four
Día 2876 – Noche
Samán
Día 6684
Caribeña
Día 8321 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 9084 – La 5ta 9 – Noche
Fantástica
Día 4657 – La 5ta 8 – Nocge
Antioqueñita
Día 7955 – La 5ta 9 – Tarde 9888 – La 5ta 3