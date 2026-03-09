Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 9 de marzo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 9 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 0060 – La 5ta 7 – Tarde 7057 – La 5ta 3

Culona

Día 8702 – Noche

Astro Sol

3160 – Signo Capricornio

Pijao de Oro

6145 – La 5ta 8

Paisita

Día 5970 – La 5ta 6 – Noche

Chontico

Día 3720 – La 5ta 1 – Noche

Cafeterito

Tarde 5455 – La 5ta: 8

Sinuano

Día 4587 – La 5ta 6 – Noche

Cash Three

Día 383 – Noche

Play Four

Día 2876 – Noche

Samán

Día 6684

Caribeña

Día 8321 – La 5ta 4 – Noche

Motilón

Tarde 9084 – La 5ta 9 – Noche

Fantástica

Día 4657 – La 5ta 8 – Nocge

Antioqueñita

Día 7955 – La 5ta 9 – Tarde 9888 – La 5ta 3