    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 9 de marzo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 9 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 0060 – La 5ta 7 – Tarde 7057 – La 5ta 3

    Culona
    Día 8702 – Noche

    Astro Sol
    3160 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    6145 – La 5ta 8

    Paisita
    Día 5970 – La 5ta 6 – Noche

    Chontico
    Día 3720 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 5455 – La 5ta: 8

    Sinuano
    Día 4587 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 383 – Noche

    Play Four
    Día 2876 – Noche

    Samán
    Día 6684

    Caribeña
    Día 8321 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 9084 – La 5ta 9 – Noche

    Fantástica
    Día 4657 – La 5ta 8 – Nocge

    Antioqueñita
    Día 7955 – La 5ta 9 – Tarde 9888 – La 5ta 3

