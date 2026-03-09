    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 10 y miércoles 11 de marzo de 2026 en Bogotá

    –(Foto EAAB). Este martes 10 y miércoles 11 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Martes 10 de marzo de 2026

    Engativá
    Graces Navas
    De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 96 a la Carrera 107
    9:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo
    Chapinero
    Juan XXIII, María Cristina
    De la Calle 72 a la Calle 64, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 7
    9:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de válvula
    Suba
    Tibabuyes II
    De la Carrera 136A a la Carrera 147, entre la Calle 144 a la Diagonal 151
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación macromedidor
    Bosa
    El Jardin, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio, San José
    De la Diagonal 73G Sur a la Calle 94A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 87I
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo
    Ciudad Bolívar
    Nuevo Chile, Surbana, Motorista, Villa Nora, Olarte, José A. Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada,
    Carlos Alban, San Diego, Islandia, Gran Colombiano
    De la Calle 6 a la Calle 53 Sur, entre la Carrera 69A a la Carrera 104
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor
    Barrios Unidos
    Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero Belalcázar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto
    De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo
    Suba
    Almirante Colón, Altos de Chózica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, Delmonte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos Villa Alcazar, Villa Elisa
    De la Diagonal 157 a la Calle 127C, entre la Carrera 72 a la Carrera 79C
    5:00 p.m.
    12 horas
    Prueba de estanqueidad tanque


    Miércoles 11 de marzo de 2026

    Engativá

    La Granja
    De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 72 a la Carrera 86
    9:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Suba

    Toscana, Tibabuyes, Lisboa, San Pedro
    De la Carrera 129 a la Carrera 150D, entre la Calle 129 a la Diagonal 138F
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación macromedidor

    Suba

    Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa
    De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Calle 100 a la Calle 116
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Tintalá, Osorio II, Patio Bonito, Calandaima, Osorio III, Galán, María Paz, Ciudad de Techo II, Tintal, Puerta del Sol
    De la Avenida Calle 8 a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 72 a la Avenida Ciudad de Cali
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    San Cristóbal

    Granada Sur, Montebello, San Blas, San Isidro, Suramérica, Veinte de Julio, Villa de los Alpes I.
    De la Carrera 2A a la Avenida Carrera 10, entre la Calle 22 Sur a la Calle 44 Sur

    El Playón, Granjas de Santa Sofía, Granjas San Pablo, La Picota, Marco Fidel Suárez, Marco Fidel Suárez I, Molinos del Sur, San Jorge Sur, Arboleda Sur
    De la Carrera 11G a la Avenida Caracas, entre la Calle 32 Sur a la Calle 53A Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    Soacha

    Soacha Centro, Colmena, Gallineral
    De la Carrera 4 a la Carrera 5, entre la Calle 10 a la Calle 12
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

