Rock al Parque conmemora tres décadas de historia en Bogotá

Foto: Idartes

En su aniversario número 30, Rock al Parque conmemora tres décadas de historia con el lanzamiento de 32 estímulos dirigidos a bandas de la ciudad, incluyendo apoyos de hasta 150 millones de pesos para trayectorias consolidadas. La celebración reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento del ecosistema del rock en Bogotá.

Treinta años de historia, memoria y resistencia cultural consolidan a Rock al Parque como uno de los festivales públicos más importantes de América Latina y como un símbolo del poder transformador del rock en Bogotá.

En 2026, la ciudad conmemora este hito no solo como una celebración emblemática, sino como una apuesta estratégica por el reconocimiento de procesos artísticos, trayectorias y nuevas propuestas que han construido la escena musical local.

Durante tres décadas, Rock al Parque, organizado por Idartes, ha sido una plataforma pública de circulación, profesionalización y proyección para cientos de agrupaciones distritales, nacionales e internacionales. Su impacto trasciende el escenario: ha contribuido a la consolidación de circuitos musicales, a la formación de públicos y al posicionamiento de Bogotá como referente musical en América Latina.

Una celebración que mira al futuro

Esta conmemoración se convierte en una oportunidad para fortalecer el ecosistema musical desde distintos niveles: el reconocimiento a nuevas voces, el respaldo a trayectorias intermedias y la exaltación de procesos históricos que han contribuido a consolidar el rock como un campo cultural estratégico para la ciudad.

A través de estos estímulos no solo se financian presentaciones; se promueven procesos creativos, se dinamiza la cadena de valor de la música en vivo y se reafirma el carácter público, gratuito e incluyente del festival. Rock al Parque es, ante todo, un escenario de acceso democrático a la cultura, donde convergen múltiples generaciones, estéticas y narrativas.

Invitamos a las bandas y agentes del sector musical a participar activamente en estas convocatorias, a postular sus propuestas y a hacer parte de esta celebración histórica.

Los 30 años de Rock al Parque no son únicamente una efeméride: son la confirmación de que el rock en Bogotá es un campo cultural estratégico, en constante transformación, que dialoga con las dinámicas sociales de la ciudad y proyecta su energía creativa hacia el futuro.

Celebrar tres décadas de Rock al Parque es celebrar a sus artistas, a sus públicos y a una ciudad que ha hecho del rock un espacio de encuentro, diversidad y libertad creativa.