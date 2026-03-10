1.194 toneladas de escombros y residuos voluminosos retirados de las calles de Bogotá

Foto: Aguas de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá en un trabajo conjunto, realizaron labores de limpieza en diversas localidades de la ciudad.

Entre el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, se retiraron 1.194 toneladas de escombros y residuos voluminosos, equivalente a 90 volquetas llenas.

NO arrojes escombros ni residuos voluminosos al espacio público. Agenda su recolección en la Línea 110 o llévalos a los Ecopuntos de la ciudad.

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección gratuita a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.