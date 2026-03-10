    • Bogotá

    1.194 toneladas de escombros y residuos voluminosos retirados de las calles de Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra un lado con residuos y uno sin residuos Foto: Aguas de Bogotá

    La Alcaldía Mayor de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá en un trabajo conjunto, realizaron labores de limpieza en diversas localidades de la ciudad.

    Entre el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, se retiraron 1.194 toneladas de escombros y residuos voluminosos, equivalente a 90 volquetas llenas.

    NO arrojes escombros ni residuos voluminosos al espacio público. Agenda su recolección en la Línea 110 o llévalos a los Ecopuntos de la ciudad.

    En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección gratuita a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

    También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.

    • Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.
    • Disposición correcta de escombros: Línea 110.
    • Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción 8.

    Giovanni Alarcón M.
