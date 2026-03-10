Suba activa monitoreo permanente tras colapso vial por tubería de alcantarillado

Foto: Alcaldía Local de Suba

La Alcaldía Local de Suba, en cabeza del alcalde local César Salamanca, mantiene presencia constante y monitoreo permanente frente a la contingencia presentada en un tramo vial de la localidad, generada por la fractura de una tubería de alcantarillado que provocó el colapso de parte de la estructura del pavimento.

Puntos clave

Colapso asociado a la fractura de una tubería de 12 pulgadas, que generó filtraciones y debilitamiento de la estructura de la vía.

Aproximadamente 30 metros cuadrados de pavimento colapsado, con riesgo de expansión hacia ambos sentidos del corredor.

Intervención técnica estimada entre 15 y 30 días, debido a la reparación de dos tuberías subterráneas.

La filtración generada por la ruptura comenzó a lavar el material de soporte de la vía, principalmente arenas y elementos de la subbase, lo que produjo la pérdida de estabilidad y el posterior colapso del pavimento.

Como medida preventiva, se estableció un cierre ampliado del corredor, que comprende aproximadamente entre 60 y 80 metros hacia el occidente y cerca de 15 metros hacia el oriente, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía mientras avanzan las labores de intervención técnica.

Durante la inspección también se evidenció afectación en una segunda infraestructura subterránea de mayor capacidad, correspondiente a una tubería de aproximadamente un metro de diámetro (40 pulgadas), lo que implica trabajos adicionales de obra civil para su reparación.

La Alcaldía Local de Suba mantiene articulación permanente con las entidades técnicas responsables de la intervención, acompañando las labores en terreno y realizando seguimiento constante al avance de los trabajos.

En cabeza del alcalde local César Salamanca, la administración local continuará entregando información oportuna a la ciudadanía y acompañando la gestión institucional para superar esta contingencia a la mayor brevedad posible, conforme lo permitan las obras de adecuación necesarias en el sector.