Arrancan los estudios de factibilidad para el Corredor Férreo Central que conectara a Bogotá y Cundinamarca con los puertos del Caribe

–La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firmó con el Consorcio Ferreoestructura Central C&G el acta de inicio para los estudios de factibilidad del Corredor Férreo Central, el proyecto ferroviario que conectará a la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, con los puestos del Caribe colombiano.

El corredor se extiende por 448 kilómetros de extensión, y comprende tres tramos:

1- Incluye la Variante Tocancipá – Funza

2- El Corredor Zipaquirá – Barbosa (Santander) con una extensión de 212 kilómetros.

3- Desde Barbosa a Barrancabermeja, en una extensión de 182 kilómetros.

En total, el corredor tiene una extensión de 54 km de la variante y 394 km entre Zipaquirá y Barrancabermeja, para un total de 448 km.

La prefactibilidad del proyecto contempla la construcción de 391 km de vía férrea, el mejoramiento de 57 km, la construcción de 93 túneles con una extensión de 132 km, 185 puentes con una longitud de 52 km y 264 km a cielo abierto.

Se proyecta que la movilización de carga por este corredor llegará a 11,3 millones de toneladas al año 2053, especialmente carga a granel, carga general y el transporte de carbón.

La interventoría del proyecto estará a cargo del Consorcio Férreo Central BC. El costo de los estudios alcanza los $102.609 millones ($91.164 millones en consultoría y $11.445 millones, la interventoría). El plazo para la entrega del estudio de factibilidad es de 18 meses, es decir, septiembre de 2027.

La firma Consorcio Ferreoestructura Central C&G tendrá a su cargo análisis de demanda, aspectos prediales, ambientales y sociales, ingeniería ferroviaria, sistemas intermodales, operación y mantenimiento, estimación de Capex (bienes físicos, maquinaria y tecnología) y Opex (gastos de administración), programación de obra, y la evaluación tarifaria y análisis territorial.

“De esta manera, el Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en la consolidación del sistema ferroviario colombiano”, destacó Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.

“El Corredor Férreo Central tiene un papel fundamental para el sistema ferroviario nacional porque permite la integración de los principales centros de producción y consumo, como son la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca con los puertos del Caribe, y porque permite la integración regional con plataformas de logística intermodal y corredores estratégicos”, añadió el funcionario.