En Soacha entró en funcionamiento el primer Centro de Atención de la Fiscalía General enfocado en casos de violencias basadas en género

–La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, puso al servicio de la comunidad de Soacha (Cundinamarca) el primer Centro de Atención de la Fiscalía (CAF) enfocado en violencias basadas en género, un modelo pionero que ofrecerá respuestas oportunas de justicia a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con orientación o identidades diversas, víctimas de violencia y discriminación.

La sede cuenta con un espacio físico adecuado para la recepción de denuncias, el abordaje efectivo de los hechos puestos en conocimiento y la valoración integral de las personas afectadas. En ese sentido, concentra las capacidades de fiscales especializados en la temática, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, defensores públicos, psicólogos y otros especialistas las secretarías de Salud y de la Mujer de la Alcaldía de Soacha.

En su intervención, la fiscal general señaló que el municipio concentra diversas expresiones de criminalidad como ejecución de homicidios, hurtos y extorsiones, pero particularmente tiene una participación muy alta en violencias basadas de género. Esto motivó la necesidad de crear este centro de atención.

En este sentido, se proyecta como un espacio de protección, reparación y restablecimiento de derechos, donde las víctimas encontrarán no solo una respuesta punitiva, sino también acompañamiento integral para superar los efectos del delito. Con énfasis en los mecanismos de justicia restaurativa se abordará el conflicto social y se promoverán acciones para la reparación de las víctimas.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón dio apertura a este nuevo CAF en compañía del vicefiscal General de la Nación, Gilberto Javier Guerrero Díaz; la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera; la delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo Rojas; el delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl Humberto González Flechas; el director Seccional de Cundinamarca, Hugo Andrés Infante Gómez, magistrados, entre otros representantes de entidades del orden nacional, regional y local.