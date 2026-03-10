Petro sale en defensa de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, discriminada por su origen indígena

–El presidente Gustavo Petro reaccionó este martes a un comentario de una espontánea en X que denigró de Aida Quilcué tras ser designada fórmula vicepresidencial del candidato de Pacto Histórico, Iván Cepeda, por su orígen indígena.

Después de Francia Marqués creo que si podemos caer más bajo. pic.twitter.com/tTXgiZLwgG — Juliana Palacio (@julipalacioc) March 9, 2026

¿Juliana qué es caer más bajo? ¿Caer más abajo es abrir las oportunidades para toda la gente que configura un bello país llamado Colombia?, interrogó el jefe del Estado.

Añade que «cómo presidente debo ser silencioso en la elección partidista de la ciudadanía, pero la constitución me obliga expresarme contra el racismo», y luego hace las siguientes precisiones:

Escribe usted que, dependiendo de la sangre indígena que tengamos en nuestras venas, se cae más y más bajo? ¿Entre más indígenas más abajo? Acaso, ¿»ellos», y dentro de nosotros, «ellos», no están y estamos hace 60.000 años en las Américas ancestrales? ¿No son sus palabras racismo?

Acaso no es por excluir a las personas por su genética en la sangre, que tenemos la violencia en nuestros siglos, no es que dañamos la idea de la democracia en nuestra república y nos metimos a las cavernas mentales cuando pensamos que unos tienen derecho y otros solo deberes para servir y para trabajar?

Cuantas veces no he visto en los barrios populares a gente que se siente con menos sangre indígena humillar a otro porque tiene más sangre indígena que él?

Prácticamente todos los colombianos tenemos sangre indígena en nuestra venas y nos hacemos mal al negar esa realidad y peor si la negamos en el acceso a las decisiones democráticas.

No construimos ni democracia ni nación así.

¿Quien le dijo que entre menos sangre indígena o negra tenga, es usted superior?: ¿Hitler?

La idea de una civilización occidental y blanca en América Latina, como en Norteamérica es una idea destructiva de la nación y de la paz

La nación será grande si reconoce su diversidad.

Nuestras naciones son diversas y en eso consiste su riqueza.

No sé trata de excluir la cultura europea que también llevamos genéticamente en nuestras sangres, se trata de reconocerla, incluirla y valorarla como arte sublime de la humanidad, pero también hay otras artes sublimes, otras culturas invaluables, como la que dibujó en Chiribiquete y nos enseñó el equilibrio con la naturaleza y la vida.

Posteriormente el presidente Gustavo Petro afirma:

«Colombia tiene que reconocerse en su diversidad. Tenemos la mayor diversidad natural y genética humana del mundo.

En nuestras sangres están los genes de 132 pueblos del mundo según la ciencias. Allí están nuestros ancestros, debemos sentir orgullo por ello y de ellos.

Somos un pueblo planetario que puede entender toda la humanidad y de allí nuestra riqueza inmensa.

Ya caímos abajo cuando se convirtieron en siervos de la tierra, peones, a los indígenas y se convirtieron a los pueblos africanos en esclavos.

Esa fué una de las bajezas más horribles de la historia humana.

Personas descendientes africanas en América, como Francia Márquez, pueden cometer errores, por supuesto, los cometemos todos. En la historia de Colombia personas más blancas de piel han cometido genocidios y robos en el estado por billones.

La corrupción no tiene genética. Pero la idea de que hay gente superior por su origen étnico si que ha generado genocidios y violencia sin igual.