Cayó alias «conejo», otro hermano de Iván Mordisco

–El ministro de la Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez y el director de la Policía, General William Oswaldo Rincón Zambrano, reportaron este martes la captura de otro hermano del cabecilla de las disidencias de las Farc alias Iván Mordisco. Se trata de Andrés Vera Fernandez, alias «el conejo», quien intentaba escapar del cerco operativo desplegado en su contra.

Este individuo es requerido por homicidio, secuestro y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Fue interceptado en Tolima durante un Plan Candado, activado tras la captura de alias ‘Jota’, también hermano de ‘Mordisco’. Los uniformados anticiparon su intento de fuga y actuaron con precisión en el sector La Plazuela, evitando que escapara hacia Bogotá en transporte público, advirtió el ministro de Defensa.

Con esta captura ya son cuatro golpes directos al entorno más cercano de alias ‘Iván Mordisco’ en menos de un año, debilitando sus redes criminales y su capacidad de intimidar a las comunidades.

La estrategia de recompensas del Ministerio de Defensa sigue dando resultados, señaló el ministro. La información ciudadana está permitiendo golpear el núcleo de confianza de alias ‘Mordisco’. En menos de un año han caído ‘Yenny’, ‘Mono Luis’, ‘Jota’ y ahora ‘el conejo’. El mensaje es claro: el Estado no se detiene y el cerco continúa, con recompensa de hasta $5.000 millones por información que permita ubicar a ‘Mordisco’.