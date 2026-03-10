Petro reitera «fraude» electoral y convoca a todas y todos los abogados para que supervisen escrutinios

–«Convoco a todas y todos los abogados con experiencia a los escrutinios para acudir a todas las comisiones de escrutinio en el país», escribió este martes el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X al insistir en sus denuncias de fraude en las elecciones del domingo, tema sobre el cual replicó antes, durante y, ahora, despues de los comicios.

«Efectivamente existe una gran diferencia entre el preconteo publicitado y los votos en las urnas», precisa el jefe del Estado.

Tras señalar que «el voto se cuida hasta el último momento», afirma que «los partidos deben organizar el pago de abogados, si es necesario, de acuerdo a los días que trabajen».

Además asegura que «debe terminar de una vez por todas, el uso de software vulnerable y formularios con tachones que se cuentan por miles».

Y puntualiza. «Mostraré cómo empresarios en el Valle del Cauca entrenaban a jurados de votación que hicieron inscribir para el fraude».

Previamente, el primer mandatario trinó: «Más señales de fraude electoral. Lo hacen con exactitud para tumbar curules. Los partidos pueden enviar abogados con experiencia. Debe haber un abogado por lo menos por comisión escrutadora. Nariño, Santander, Sucre, Atlántico, Bogotá, ojo».

Advirtió el jefe del Estado que «es en todo el país» que «nacen las quejas de distancia entre el preconteo y los escrutinios. Espero que abogados voluntarios con experiencia electoral acudan a las comisiones escrutadoras en todo el país».

! SE NECESITA ABOGADOS! ?? Es un mensaje de nuestra compañera Senadora Alejandra Omaña, me tomé la atribución de sacar pantallazo para difundir es demasiado #URGENTE !! Se necesitan abogados para defender el proceso de escrutinio. #PactoHistórico Por favor llegar a Corferias!! La… pic.twitter.com/p2kSDMFwP9 — Flor Cadena (@Florcad16) March 9, 2026

También escribió: «Toda mesa impugnada debe generar reconteo de votos, cuando los corruptos no quieren que se abran la urnas es porque saben que el preconteo falsea los votos y en la urnas está la verdad. Los abogados de escrutinio deben estar al frente de las mesas y hacer abrir urnas donde hay impugnaciones».

Quieren robarle la 3era curul del Pacto Histórico en el Atlántico ? Cambio radical y el partido liberal se pusieron de acuerdo en los escrutinios de Barranquilla para evitar que se abran las mesas y que no salgan los votos del Pacto Histórico. Tienen muchos votos inflados. — Juan Maza (@juanmazabq) March 9, 2026

Reseñó en otro trino que «en Sucre se demuestra la existencia de un fraude» y añadió: «Espero a las veedurías para que puedan observar como es que hay una diferencia enorme entre preconteo y realidad en las urnas».

Insistiendo en solicitar a los abogados «con experiencia en escrutinio acompañar a Sucre y mostrar la realidad de las urnas».

El Pacto Histórico creció un 52% frente al año 2022, pero en la Cámara de Representantes creció más. En toda la historia de Colombia nunca se había votado tanto por un partido. Es la hora de una gran Alianza por la vida y el Progreso. https://t.co/ZsQX8mvkmZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 9, 2026