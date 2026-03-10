Conozca las marchas y manifestaciones previstas en Bogotá del 10  al 15 de marzo

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

Entre el 10 y el 15 de marzo de 2026, Bogotá registrará diversas movilizaciones ciudadanas. Entre estas, habrá marchas, plantones y actividades culturales con reivindicaciones sociales en varios sectores de la ciudad. Las jornadas han sido convocadas por colectivos sociales, organizaciones ciudadanas y comunidades académicas. Debido a estas manifestaciones sociales se pueden registrar afectaciones en la movilidad e impactos en la operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus recorridos!

Las actividades contarán con el acompañamiento de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno, para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, facilitar el diálogo y promover la convivencia en el espacio público.

Mantente informado sobre los cierres y desvíos, así como las novedades en materia de movilidad por estas manifestaciones y movilizaciones, a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Conoce la agenda de movilizaciones en Bogotá entre el 10 y el 15 de marzo

Martes 10 de marzo de 2026

9:00 a. m.

Plantón: Mitin contra Securitas Colombia S.A

Lugar: Avenida calle 26 #92 – 31 – Localidad de Engativá

Miércoles 11 de marzo de 2026

1:00 p. m. a 6:00 p. m.

Evento cultural con reivindicaciones: Plantón ASAB contra el acoso y la inseguridad

Lugar: Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Sede ASAB) – Localidad de Santa Fe

Jueves 12 de marzo de 2026

9:00 a. m.

Marcha: Paro Distrital 24 Horas

Lugar: CAD Carrera 30 – Localidad de Teusaquillo

Destino: Secretaría de Educación del Distrito

Domingo 15 de marzo de 2026

10:00 a. m.

Marcha: Por la justicia de los cuidados y la vida digna garantizada #8M

Lugar: Estación TransMilenio Minuto de Dios – Localidad de Engativá

Destino: Alcaldía Local de Engativá / Parque Villaluz

Recomendaciones para la ciudadanía

Planifica tus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participas en alguna movilización, hazlo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Gobierno reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por el derecho a la protesta, siempre en el marco del uso adecuado y autorizado del espacio público.