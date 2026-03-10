Japón destinó USD 4,2 millones para fortalecer desminado humanitario en Colombia

Foto: Cancillería

El financiamiento están destinados al apoyo de las labores de desminado humanitario y el fortalecimiento institucional en las zonas más afectadas por minas antipersonal en Colombia, a través de un proyecto implementado por el Servicio de Naciones Unidas para la Acción contra las Minas (UNMAS).

La formalización de esta cooperación se realizó durante una ceremonia de canje de notas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre el Servicio de Naciones Unidas para la Acción contra Minas (UNMAS) y el Gobierno de Japón, mediante la cual se oficializó el proyecto destinado a fortalecer los esfuerzos del Estado colombiano en la lucha contra las minas antipersonal.

El acto fue presidido por la directora de Asuntos Políticos Multilaterales de la Cancillería, embajadora Adriana Mendoza Agudelo, y contó con la participación del embajador de Japón en Colombia, Toru Shimizu; el representante residente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) en Colombia, Akihiko Yamada; y la directora global de UNMAS, Kazumi Ogawa.

La iniciativa denominada ‘Proyecto para Promover la Acción contra Minas en Áreas Afectadas por el Conflicto’ tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales y operativas en los territorios impactados por minas antipersonal, así como impulsar el desarrollo y la implementación de políticas públicas nacionales y territoriales en esta materia.

La iniciativa se ejecutará en algunos de los departamentos más afectados por la presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, entre ellos, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca, con la posible inclusión de Guaviare y Meta.

La contribución del Gobierno japonés permitirá avanzar en la protección de las comunidades afectadas, mejorar las condiciones de seguridad en los territorios y consolidar los esfuerzos de construcción de paz, al garantizar la continuidad y sostenibilidad de las acciones de desminado humanitario en el país.

La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), creada en 1974, coordina la asistencia oficial para el desarrollo de Japón y tiene como objetivo contribuir al progreso económico y social de los países en desarrollo, así como promover la cooperación internacional.

Por su parte, el Servicio de Naciones Unidas para la Acción contra Minas (UNMAS), establecido en 1997, actúa como punto focal del sistema de las Naciones Unidas en esta materia, con el propósito de avanzar hacia un mundo libre de la amenaza de minas terrestres y municiones sin detonar, donde las comunidades puedan vivir en entornos seguros y los sobrevivientes estén plenamente integrados en sus sociedades.

