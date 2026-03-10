    • Economía Nacional

    -Dólar TRM: $3,710.50 (vigente 11 de marzo)
    -Euro $ 4,379.20
    -Bitcoin US$ 70.235,00

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,79%
    -UVR: $ 402,19
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,41
    -Petróleo Brent US$ 86,30
    -Oro-Compra Banco de la República $ 581.773,71

