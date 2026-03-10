Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes marzo 10, 2026 -Dólar TRM: $3,710.50 (vigente 11 de marzo) -Euro $ 4,379.20 -Bitcoin US$ 70.235,00 Tasa de Interés -DTF: 9,79% -UVR: $ 402,19 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,41 -Petróleo Brent US$ 86,30 -Oro-Compra Banco de la República $ 581.773,71 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorConozca las marchas y manifestaciones previstas en Bogotá del 10 al 15 de marzo Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 11 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 ; taxis 5 y 6 También podría gustarte Nacional Este viernes se celebró el Día Colombiano de los Derechos Manuel Reyes Beltran viernes septiembre 9, 2016 Nacional 2 millones de colombianos han probado drogas alusinógenas Ariel Cabrera martes febrero 24, 2009 Economía En medio de desaceleración económica las exportaciones bogotanas crecieron 7,8% en 2012 Iván Briceño viernes febrero 1, 2013 Nacional Se accidenta bus con hinchas de Ecuador rumbo a Barranquilla Manuel Reyes Beltran martes marzo 29, 2016