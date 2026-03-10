-Dólar TRM: $3,710.50 (vigente 11 de marzo)

-Euro $ 4,379.20

-Bitcoin US$ 70.235,00

Tasa de Interés

-DTF: 9,79%

-UVR: $ 402,19

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,41

-Petróleo Brent US$ 86,30

-Oro-Compra Banco de la República $ 581.773,71