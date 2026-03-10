Ejército destruye dos complejos coqueros que producían al mes más de 4.5 toneladas de la droga

–Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, CONAT, de forma conjunta y coordinada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, ubicaron y destruyeron de forma controlada en el nororiente y sur del país dos laboratorios para la producción de sustancias ilícitas, con una capacidad mensual de producir 4.5 toneladas de drogas.

La primera acción militar desarrollada por soldados de la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 2, en el corregimiento de Villa Sucre, municipio de Arboledas, Norte de Santander, logró la localización de un complejo cocalero compuesto por tres estructuras perteneciente al frente Efraín Pabón del grupo terrorista Eln.

En el lugar se incautaron 822 kilogramos de clorhidrato de cocaína; 428 kilogramos de insumos sólidos y 2784 galones de componentes líquidos; además de equipos y maquinaría necesarios en la preparación de narcóticos.

Entretanto, en la vereda Peña de los Ángeles, de San Andrés de Tumaco, tropas de la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 1 hallaron una infraestructura ilegal que haría parte de las finanzas ilícitas de las disidencias de las Farc Iván Ríos. Allí se encontraron 725 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 2350 galones de cocaína en suspensión, 2750 galones de base de coca en suspensión, 1.425 galones entre ACPM y gasolina y 275 kilos de sustancias sólidas.

Mediante información de inteligencia militar, se constató que la droga producida en estos departamentos era sacada del país a través de la frontera con Venezuela, donde seguidamente era transportada hacia el lago de Maracaibo con destino a Centroamérica y los Estados Unidos.

Según el reporte del Ejército, con la ejecución de estas dos operaciones militares se afectan nuevamente las finanzas producto del narcotráfico del Eln y de las disidencias de las Farc en 21.239 millones de pesos; así mismo, se evita la circulación de 1.547.000 dosis de droga.

Destacó que en menos de cinco días las tropas del CONAT incautaron en el mismo sector de la vereda Peña de los Ángeles, de San Andrés de Tumaco, Nariño, 2.906 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que pertenecerían al residual de las Farc, avaluados en 46 mil 846 millones de pesos.

En Antioquia también fue destruido un laboratorio del «clan del golfo».