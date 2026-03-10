Fiscalía devela doble crimen en Bogotá: Sujeto mató a su compañera sentimental y a su hijo de 10 meses y simuló un accidente de tránsito

–(Imagen ilustrativa). Lo que inicialmente se consideró un siniestro de tránsito, ocurrido hace más de dos meses en el barrio Bosque Popular, frente al Jardín Botánico de Bogotá, en el que murieron una mujer y su bebé, en realidad se trató de un doble homicidio por el cual fue judicializado Fernando Silva Soto, el papá del menor de edad.

En principio los organismos de socorro y de rescate que atendieron la emergencia, encontraron un vehículo subido a un separador de la vía y chocado de frente contra un árbol. Dentro del automotor encontraron a una mujer y a su bebé sin signos vitales, y a un individuo inconsciente.

Posteriormente, los investigadores advirtieron que los cuerpos de las víctimas presentaban condiciones y heridas no compatibles con un siniestro vial.

En efecto, las actividades de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que la madre identificada como Karen Cecilia Avendaño, de 34 años, presentaba una herida en el cuello ocasionada con arma cortopunzante y el pequeño registraba lesiones que serían compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, conocida como «zarandeo», todo ello antes del supuesto accidente.

Videos de cámaras de seguridad, muestras biológicas recuperadas en el automotor y otras evidencias permitieron establecer que el hombre recogió y trasladó a la mujer, al sector de Villa Luz para recoger al bebé. En el carro la mamá se percató que el niño estaba muerto y reclamó airadamente, por lo que su compañero presuntamente la atacó con un cuchillo.

Posteriormente, con el propósito de evitar que encubrir el doble crimen, el sujeteo limpió el vehículo, desapareció algunos artículos que lo comprometían, chocó el automóvil para dar la apariencia de una colisión y acomodó el cuerpo de la mujer en la silla del conductor para aparentar que iba al volante. Con algunas lesiones esperó en la parte del copiloto a que fuera atendido por las autoridades.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio y feminicidio, las dos conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien fue cobijado con medida de aseguramiento y enviado a la cárcel.