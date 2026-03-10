Cerca de 700 mil personas desplazadas en el Líbano a medida que se agrava la crisis en Oriente Medio

–(Foto Acnur). La situación de la guerra se agrava en el frente humanitario a medida que crecen las víctimas mortales, los heridos y los desplazados, mientras el bloqueo del tráfico marítimo en Oriente Medio dispara el precio del petróleo, detiene el comercio de fertilizantes procedentes de esa región y crea problemas de suministro a los países del Golfo.

En el décimo día de la guerra que asola Oriente Medio, las agencias de la ONU informaron el lunes de desplazamientos masivos en toda la región, junto con el aumento de los precios de los alimentos y el combustible, lo que aumenta el riesgo de hambre y sufrimiento para los más vulnerables.

Solo en el Líbano, casi 700 000 personas, entre ellas unos 200 mil niños, se han visto obligadas a abandonar sus hogares, «sumándose a las decenas de miles que ya fueron desarraigadas por intervenciones militares anteriores», según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Esta situación se produce tras un fin de semana de intensificación de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, los contraataques de las fuerzas iraníes en todo Israel y las explosiones en varios Estados del Golfo, junto con los ataques israelíes contra Hezbolá en el Líbano.

Elevado número de víctimas civiles

En su última actualización, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) afirmó que 294 personas habían muerto en el Líbano y más de 1000 habían resultado heridas en los primeros ocho días de la guerra.

El sábado 7 de marzo, 41 personas murieron en una sola operación de las fuerzas israelíes en la localidad de Nabi Sheet, en el este del Líbano, que también dejó decenas de heridos, según la OCHA, que citó a las autoridades libanesas.

Además de la «intensificación de los ataques aéreos en varias provincias» del Líbano, la Oficina también señaló que se habían vuelto a emitir órdenes de evacuación israelíes por tercera vez desde el inicio de la guerra, que abarcaban toda la zona al sur del río Litani, y por segunda vez para los suburbios del sur de Beirut.

Durante el fin de semana, las autoridades sanitarias israelíes informaron de que alrededor de 2000 personas habían resultado heridas en Israel desde que estalló el conflicto el sábado 28 de febrero; además, una persona murió cuando un misil cayó en el centro de Israel el lunes.

Las autoridades iraníes han afirmado que al menos 1330 civiles han muerto en la guerra en medio de los continuos ataques israelíes y estadounidenses, mientras que el lunes las autoridades de Baréin afirmaron que más de 30 personas habían resultado heridas por un ataque con drones iraníes a primera hora del lunes, y las autoridades de Qatar condenaron la muerte de dos civiles en Arabia Saudí.

Necesidades cada vez mayores

Haciéndose eco de la profunda preocupación de la comunidad internacional por el impacto de la guerra en curso sobre la población civil, el máximo responsable de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, advirtió de repercusiones secundarias más amplias en países como Afganistán y Pakistán, «donde las necesidades ya eran enormes».

A esto se suma que la atención prestada a crisis existentes, como las de Sudán, Sudán del Sur y Ucrania, está «descendiendo aún más en la lista de prioridades», señaló el jefe de ayuda de emergencia, junto con el continuo desprecio por el derecho internacional y las instituciones creadas para prevenir los conflictos, incluida la ONU.

Crisis del estrecho de Ormuz

Mientras el rápido aumento de los precios del combustible en las gasolineras el lunes, vinculado al encarecimiento del barril de petróleo, reflejaba la profunda incertidumbre económica causada por la guerra, las agencias de la ONU también destacaron las «graves perturbaciones de la cadena de suministro mundial» que afectan a los mercados del transporte marítimo, la energía y los fertilizantes.

Los ataques a los buques en el estrecho de Ormuz han paralizado prácticamente el comercio a lo largo de este estrecho canal, por el que circula casi una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo, junto con grandes volúmenes de mercancías comerciales.

El viernes, al menos cuatro marineros murieron y tres resultaron gravemente heridos en el estrecho de Ormuz cuando su barco fue atacado.

Mientras tanto, los ataques con drones contra los puertos de Omán también han suscitado preocupación, y aumentado los costes, del tráfico fletado con destino a ese país.

Según la Organización Marítima Internacional (OMI), alrededor de 20 000 marineros quedaron varados en el golfo Pérsico.

«El conflicto ya está teniendo repercusiones inmediatas en la seguridad alimentaria en Oriente Medio», afirmó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, que explicó que una parte importante del suministro mundial de fertilizantes transita por el estrecho de Ormuz.

«Cualquier interrupción en ese punto conlleva el riesgo de reducir la disponibilidad, disminuir el rendimiento de los cultivos y, por lo tanto, aumentar los precios mundiales de los alimentos», afirmó.

Preocupaciones por la seguridad alimentaria

La agencia de la ONU también subrayó los ya elevados niveles de inseguridad alimentaria en el Líbano antes de la guerra, así como en Irán, donde los hogares tienen «una capacidad limitada para absorber nuevas crisis».

En Gaza, el cierre de los principales puntos de paso de la ayuda procedente de Israel provocó un fuerte aumento de los precios de los alimentos, prosiguió el PMA, añadiendo que, aunque el paso fronterizo de Kerem Shalom/Karem Abu Salem ha vuelto a abrirse, los precios de los alimentos siguen siendo elevados.

«Sin un acceso constante, el PMA podría verse obligado a reducir las raciones alimentarias a solo el 25 % de las necesidades diarias de aproximadamente 1,3 millones de personas. Los frágiles avances logrados tras el alto el fuego corren el riesgo de revertirse sin corredores humanitarios fiables», afirmó.

Ante el aumento de los tiempos de tránsito y los consiguientes retrasos en las entregas humanitarias, la agencia de la ONU y sus socios han recurrido cada vez más a proveedores y corredores de tránsito a través de Turquía, Egipto, Jordania y Pakistán, al tiempo que han hecho un mayor uso de las rutas terrestres entre los Emiratos Árabes Unidos y la región costera del Mediterráneo oriental.

El PMA también señaló que su centro humanitario de Dubái sigue operativo a pesar de las interrupciones en los vuelos y el transporte marítimo. (Información Naciones Unidas).