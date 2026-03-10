Cortes de luz este miércoles 11 de marzo de 2026 en Bogotá, Mosquera y Chía
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 11 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Chía, Cundinamarca.
Localidad de Bosa
Barrio San Diego Bosa.De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 75 Sur a calle 77 Sur – Desde las 12:00 a. m. hasta las 8:30 a. m.
Localidad de La Candelaria
Barrio La Catedral. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 11 a calle 13 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Estrella del Sur. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 69 Sur a calle 71 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Fontibón
Barrio El Chanco II. De la carrera 127 a carrera 129 entre calle 14 a calle 16 – Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m.
Barrio Puerta de Teja. De la calle 24 a calle 26 entre carrera 95 a carrera 97 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Provivienda Occidental. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 34 Sur a calle 36 Sur – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Provivienda. De la calle 25 Sur a calle 27 Sur entre carrera 67 a carrera 69 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Tunjuelito
Barrio Samoré. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 47 Sur a calle 49 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio Barrancas Oriental Rural. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 170 a calle 172 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio El Rocío Norte. De la calle 181 a calle 183 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio San Patricio. De la carrera 14 a carrera 17 entre calle 107 a calle 113 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
—
Municipios aledaños a Bogotá
—
Municipio de Mosquera, Cundinamarca
De la calle 1 Sur a calle 3 Sur entre carrera 3 a carrera 5. Desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.
Municipio de Chía, Cundinamarca
Centro Comercial Centro Chía. Sector Canelón. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.