Juan Manuel Santos: Con estas elecciones ganó la democracia; ningún fraude y mucha transparencia

–El expresidente Juan Manuel Santos destacó la forma como se desarrolló la jornada electoral del domingo en el país y sostuvo que «con estas elecciones ganó la democracia», advirtiendo, además, que no hubo «ningún fraude» y «mucha transparecia», en tácita alusión a las reiteradas denuncias del presidene Gustavo Petro.

Con estas elecciones ganó la democracia. Ningún fraude y mucha transparencia. pic.twitter.com/1ATnn2UCwR — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) March 10, 2026

El día de las elecciones, el exmandatario advirtió en su cuenta en X: «Hoy algunos celebrarán y otros quedarán con tusa. Pero, pase lo que pase, el país gana. Cada vez que salimos a votar, Colombia gana. Gana la democracia. Gana la libertad de elegir».

Y posando en la foto con su esposa María Clemencia «Tutina» Rodríguez y nietos, puntualizó: «Que nuestros hijos y nuestros nietos nos vean participando, ejerciendo ese derecho con responsabilidad. Ese es quizá el mejor ejemplo que podemos darles».