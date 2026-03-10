Jefe de la ONU felicita a Colombia por elecciones y destaca el papel del nuevo Congreso para avanzar en la causa de la paz

–El Secretario General de la ONU, António Guterres, emitió una declaración en la cual felicitó al pueblo colombiano por su participación pacífica en las elecciones del 8 de marzo para un nuevo Congreso y en las primarias interpartidistas previas a las elecciones presidenciales de mayo.

Asimismo, reconoció los esfuerzos de las autoridades colombianas para garantizar un proceso fluido y seguro que contribuya aún más al fortalecimiento de la democracia y a la consolidación de la paz en el país.

El Secretario General subrayó el papel fundamental del nuevo Congreso para avanzar en la causa de la paz —incluyendo a través de las voces de las víctimas, hombres y mujeres, elegidas en virtud del Acuerdo Final de Paz para representar as 16 “curules de paz” en regiones marcadas durante mucho tiempo por el conflicto. También celebró la participación en las elecciones de excombatientes y firmantes de la paz como votantes y candidatos.

El Secretario General condenó todos los ataques contra el proceso electoral democrático ocurridos en el período previo a las elecciones, y reconoce el trabajo de las autoridades para enfrentar los riesgos, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto. Insta a redoblar dichos esfuerzos para asegurar que las próximas elecciones presidenciales puedan llevarse a cabo en un entorno libre y seguro en todo el país.