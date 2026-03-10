Paloma Valencia felicita «de todo corazón» a Aída Quilcué por su candidatura vicepresidencial en el petrismo

–Aunque fustigó a Iván Cepeda, afirmando que su «visión de país» es «radicalmente equivocada», la candidata presidencial de Centro Democrático, felicitó, este martes, a la líder indígena y senadora Aída Quilcué por su nominación como fórmula vicepresidencial del aspirante de Pacto Histórico.

En una nota en su cuenta en X, Paloma Valencia, en primera instancia asegura que la “Paz Total”, diseñada y liderada por él durante el gobierno Petro «es tal vez el fracaso más grande en políticas públicas que ha visto el país en 50 años».

Y agrega que «el otro gran eje de su visión de país, su estatismo obsesivo, destruiría además de la salud, múltiples otros sectores, y erosionaría un tejido muy valioso de alianzas público-privadas funcionales», para puntualizar:

«A pesar de todo ello, felicito de corazón a @aida_quilcue por su candidatura vicepresidencial».

Subraya que conoce a Aída Quilcué «porque además de ser colegas como congresistas, fuimos parte de la Comisión de Paz» y la destaca como «una mujer recia, talentosa e íntegra».

Finalmente precisa: «A pesar de nuestras grandes diferencias ideológicas, me enorgullece como mujer, como Colombiana y como Caucana su gran liderazgo y su nuevo rol en la política».

Y adjunta la declaración de Iván Cepeda: