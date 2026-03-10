Trump amenaza golpear «20 veces más fuerte» a Irán y llama a Putin

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz su país «golpeará 20 veces más fuerte» al estado persa de lo que lo ha hecho hasta ahora.

«Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora», afirmó Trump en su cuenta de Truth Social.

El republicano agregó en su amenaza que «muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda».

Las declaraciones de Trump llegan después de que la Guardia Revolucionaria Iraní afirmara que atacó un petrolero en el estrecho de Ormuz el fin de semana, diciendo que el paso ya está cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre el Golfo Pérsico y el océano Índico, es donde el 20 % del petróleo mundial transita y la tensión en la zona aumentó luego de que Estados Unidos enviara a su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, para que atravesara el canal y ubicarse en la región.

Este lunes, Trump dio declaraciones contradictorias sobre el futuro inmediato de la guerra en Irán, diciendo primero que «prácticamente había terminado» y luego diciendo que aún no sabía «hasta dónde podían llegar».

Estados Unidos atacó más de 5.000 objetivos en 10 días, entre ellos más de 50 buques iraníes, anunció el lunes el ejército estadounidense.

Además, el mandatario aseguró que se encontraba evaluando tomar el control total del estrecho de Ormuz, mientras la Guardia Revolucionaria Iraní ofrece «paso libre» a los países de la región que expulsen a los embajadores de Estados Unidos e Israel de sus territorios.

En su más reciente comunicado público, la Guardia Revolucionaria afirmó: «(Trump) Afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes».

Trump llama a Putin para hablar sobre Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha llamado por teléfono a su homólogo ruso, Vladímir Putin, informó este lunes el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

Según el alto funcionario ruso, Trump llamó a Putin para discutir «una serie de temas de suma importancia relacionados con la evolución actual de la situación internacional».

«Naturalmente, se hizo hincapié en la situación en torno al conflicto con Irán y en las negociaciones trilaterales sobre el conflicto ucraniano, en las que participan representantes de Estados Unidos», detalló Ushakov.

Además, destacó que la llamada tuvo un carácter «profesional, franco y constructivo», como suele ser habitual en los diálogos entre Washington y Moscú. Agregó que la conversación duró aproximadamente una hora.

En este contexto, Ushakov destacó que hacía tiempo que Putin y Trump no hablaban por teléfono, precisando que la última vez fue a finales de diciembre de 2025. «El presidente de Estados Unidos señaló que, tal y como se había acordado anteriormente, estas comunicaciones deben, por supuesto, llevarse a cabo de forma regular. Ambos líderes afirmaron estar dispuestos a ello», declaró el asesor presidencial ruso.

Conflicto en Oriente Medio

Según Ushakov, en el transcurso de la conversación el presidente ruso expresó «una serie de consideraciones dirigidas a la pronta resolución política y diplomática del conflicto iraní», teniendo en cuenta los contactos que Putin ha mantenido «con los líderes de los países del Golfo Pérsico, con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y con dirigentes de otros países».

A su vez, Trump proporcionó su valoración del «desarrollo de la situación en el contexto de la operación estadounidense-israelí en curso». «Cabe señalar que, a este respecto, se produjo un momento muy concreto y, en mi opinión, no infructuoso», subrayó.

Negociaciones sobre Ucrania

Asimismo, el alto funcionario ruso señaló que el inquilino de la Casa Blanca «volvió a expresar su interés en que el conflicto ucraniano termine lo antes posible con un alto el fuego». «Por nuestra parte, valoramos positivamente los esfuerzos de mediación realizados por el equipo de Donald Trump y por él mismo», añadió.

Ushakov también precisó que Moscú hizo una descripción «de lo que está ocurriendo actualmente en la línea de combate, donde las tropas rusas están avanzando». «Como se ha señalado, este es un factor que debería impulsar al régimen de Kiev a emprender, por fin, el camino hacia la resolución negociada del conflicto», expresó.

Durante la conversación, Putin y Trump abordaron la situación en torno a Venezuela, comunicó Ushakov. En concreto, los mandatarios discutieron «el estado de cosas» en el mercado petrolero mundial, precisó.

«En general, repito, […] que la conversación ha sido muy provechosa y, sin duda, tendrá una importancia práctica para el trabajo futuro», subrayó el asesor presidencial ruso. (Información DW y RT).