Bombardeo contra disidencias de alias ‘Mordisco’ dejó 7 integrantes muertos, entre ellos el cabecilla alias «Ramiro»

–En una acción ordenada por el presidente Gustavo Petro, las Fuerzas Militares y la Policía lograron la neutralización de una estructura de las disidencias de alias ‘Mordisco’ en un bombardeo ejecutado en zona rural del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente jefe del Estado destacó que se trató de un golpe al autodenominado frente 18 dedicado a la minería ilegal del oro. «La violencia cesa si salimos de las economías ilícitas. La paz se logra si deciden salir de las economías ilícitas y ayudan a transformar el territorio para el progreso del pueblo excluido”, precisó.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez señaló que el ataque aéreo fue ejecutado el pasado 8 de marzo en la vereda San Luis, municipio de Ituango, Antioquia.

«Corresponde al número 16 de este tipo de operaciones durante el actual gobierno, los cuales, en su totalidad, dejan como resultado 107 integrantes de grupos armados ilegales neutralizados, sin afectación a personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH); siempre aplicando todos los protocolos de DIH y respeto por los derechos humanos», precisó.

El balance preliminar de la ofensiva confirma la muerte en combate de siete integrantes del grupo ilegal, entre ellos alias ‘Ramiro’, máximo cabecilla de esta organización criminal con más de 20 años de actividad criminal, responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, según lo indicó el ministro de Defensa.

Añadió que estas acciones delictivas “han afectado a las comunidades durante décadas”, y calificó el operativo como un hito en la recuperación de la seguridad regional.

ACTUALIZACIÓN NEUTRALIZACIÓN ALIAS RAMIRO Una vez realizados los actos urgentes por las autoridades judiciales correspondientes, se confirmó que son siete los integrantes neutralizados de una estructura criminal al servicio de alias ‘Mordisco’, entre ellos alias ‘Ramiro’,… https://t.co/alK2MSCBUe pic.twitter.com/5zVN6ql89s — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 11, 2026

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, ofreció detalles técnicos sobre la ejecución de la operación, destacando el uso de tecnología de punta y la cohesión de todas las armas.

“Esta es una operación que se realiza con inteligencia dominante, que se articula con la Armada, con la Fuerza Aeroespacial, con el Ejército y con la Policía”, explicó el alto oficial. Reveló que la acción incluyó capacidades de bombardeo y desembarco aéreo para neutralizar de manera efectiva el campamento base de la estructura.

#EsNoticia | Neutralizado alias Ramiro, cabecilla principal del grupo armado organizado residual E18 facción Mordisco. Mediante una operación de interdicción aérea y asalto aéreo adelantada por @FuerzasMilCol, @Ejercito_Div7, @FuerzaAereaCol y la @FiscaliaCol, en área rural de… pic.twitter.com/eBKSRWMLUr — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 11, 2026



La operación también permitió la captura de una mujer perteneciente a la organización, quien resultó herida durante los enfrentamientos y recibió atención médica inmediata por parte de los enfermeros de combate, garantizando el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El alto oficial precisó que la misión fue diseñada meticulosamente: “Es una operación que se ejecuta con nuestra Fuerza Aeroespacial, mediante un bombardeo y con un asalto aéreo por parte del Ejército. El objetivo era ‘Ramiro’ y esperamos que la operación en su desarrollo pueda seguir buscando resultados”.

Debido a que las tropas aún se encuentran en el área realizando labores de registro y control, las autoridades advirtieron que los números podrían actualizarse en las próximas horas.

El ministro de Defensa reiteró que la ofensiva no se detendrá hasta desarticular por completo los remanentes de este grupo armado.

“La operación continúa en desarrollo. La seguridad es posible. El Estado somos todos y los buenos somos más”, recalcó, al convocar a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas gratuitas 107 y 157.